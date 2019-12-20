На сайте Харьковского городского совета появилась петиция с требованием повлиять на коммунальщиков

Как передает Politeka, ее автор некий Иванов Иван Иваныч.

«Запретить вывоз мусора во дворах жилых домов раньше 7 часов утра! Дайте людям нормально спать! Уважайте людей и соблюдайте закон!», – гласит текст обращения.

Для того, чтобы власти обратили внимание на проблему, с которой к ним обращаются горожане, необходимо за 90 дней собрать не менее пяти тысяч голосов. Пока что активность харьковчан, за покой которых так ратует автор петиции, мягко говоря, слабая. Свои голоса под ней оставили два человека.

В то же время петиции, в которых есть интерес городской власти, с завидной регулярностью набирают необходимое количество подписей в сжатые сроки. Речь идет о голосовании за переименование проспекта Петра Григоренко обратно в проспект маршала Жукова. Несмотря на всю скандальность вопроса и решения судов, свыше пяти тысяч жителей города за месяц дали Кернесу нужное количество голосов.

Ранее мы рассказывали о том, что Верховный Суд Украины признал незаконной двойную плату за вывоз мусора в Харькове для квартир, в которых никто не живет.

Судебные процессы по этому делу тянулись около полутора лет. 12 сентября территориальное отделение АМКУ уже второй раз выявило признаки правонарушения в КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» относительно необоснованного начисления платы за свои услуги владельцам квартир, в которых отсутствуют зарегистрированные особы.

Напомним, «убыточные» коммунальщики Кернеса оскандалились дорогой покупкой.

Как сообщала Politeka, менеджеры Кернеса загнали в рекордные долги коммунальные предприятия.