За прошлый год КП «Харьковский метрополитен» понес 267 миллионов гривен убытков, несмотря на повышение стоимости проезда

Таким образом, сумма убытков выросла вдвое по сравнению с 2018 годом, сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на портал «Открытые данные Харькова».

По информации расследователей, наблюдается интересная картина: чем больше стоимость проезда, тем больше метрополитен Харькова уходит в «минус» по финансам.

Так, после повышения в начале 2018 года стоимости проезда с 4 до 5 гривен, убытки к концу года составили 131,1 млн. грн. Через год цена проезда «прыгнула» с 5 до 8 гривен, а сумма убытков увеличилась до 266,8 млн.грн. При этом только за третий квартал эта цифра составила 115,5 млн. грн, а за четвертый – 97,2 млн.грн.

Несколько месяцев назад городской голова Харькова пояснил убытки метрополитена тем, что перед самым повышением стоимости проезда пассажиры массово пополнили карточки «по старой цене», что и привело к такой ситуации. В ХАЦ подчеркнули, что с 19 февраля по 22 мая суд не признавал новые тарифы, из-за чего пассажиры переплатили за проезд сотни миллионов гривен. Правда, разницу им никто так и не вернул.

Жалуясь на убытки, метрополитен в то же время в четыре раза занижает доходы от рекламной деятельности, переплачивает за материалы для строительства и так далее.

267 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ – ЗБИТКИ ХАРКІВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ В 2019 РОЦІ. ЗБИТКИ ЗРОСЛИ ВДВІЧІ У ПОРІВНЯННІ З 2018... Gepostet von Харківський антикорупційний центр am Dienstag, 11. Februar 2020

В комментариях харьковчане недоумевают, куда деваются деньги от подорожания проезда и рекламы в метро, которой обвешаны все станции.

Ранее мы писали, что в Харькове люди, достигшие пенсионного возраста и ушедшие на заслуженный отдых, получат льготный E-ticket, которым предусмотрено 50 бесплатных поездок в метрополитене и еще 50 – в трамвае и троллейбусе.

Что же касается особо активных пенсионеров, которым не сидится дома, и неважно, по какой причине, то они «смогут пополнить льготную карту и оплачивать проезд уже по полной стоимости».

Напомним, в харьковском троллейбусе безжалостно отомстили пассажиру.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что харьковским автовладельцам еще больше усложнят жизнь: «объезжайте».