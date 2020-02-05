Харьковские паблики в сетях облетели жуткие кадры расправы над человеком в троллейбусе

Полное видео выложили в телеграмм-канале «Харьков криминальный», передает Politeka.

Инцидент произошел в троллейбусе №35, которые ездит от Одесской до Северной Салтовки. Пословам очевидцев, там пассажира избили якобы за то, что тот хотел проехать без билета.

На записи видно, как мужчина изо всех сил избивает человека, а другой в это время лежит на полу. Также есть кадры, где потерпевшего пытаются привести в чувство. По словам автора публикации, мужчина от побоев скончался.

Однако издание NewsRoom со ссылкой на свои источники в городском совете сообщает, что и пострадавшие, и тот, кто избивал людей, были знакомы между собой. Пять человек в состоянии алкогольного опьянения ввалились в салон троллейбуса и начали себя неадекватно вести. Кондуктор сделал им замечание. Вскоре между несколькими из них вспыхнула драка. Одного из буянов вытолкали на остановке, второго «вырубили», однако потом забрали его с собой, в тот момент он был жив.

В полиции также гибель человека в общественном транспорте не подтвердили.

Тем временем в соцсетях комментаторы не сдерживают эмоций по поводу увиденного.

«Люди!!!!!! Вы совсем сошли с ума??? Что вы творите???», «Самое страшное – ссы**вое безразличие окружающих», «На фото наше сс*кливое стадо!! Жизнь человека-6 грн!!!», «Даааа.. какие люди -гнидища!!!!Не знаю как там было, но если внатуре так тоооо......п....ц! Каааааак! Почему зайцеву не отпиз...ли?!!? Почему многих хулиганов, нариков не ху....рят,а чела отх**чили! Се**ны! Бьют без ответного!!!!!», «Биомасса просто стояла и наслаждалась зрелищем, как убивают человека! И это лучший город на земле!», – пишут под публикацией.

Ранее мы писали, что салон маршрутки вывел харьковчан из себя, кадры беспредела.

Как сообщала Politeka, малолетние хулиганы напали на харьковскую электричку.

Также Politeka писала, что "выкрутасы" водителя троллейбуса закончились печально для пассажиров в Харькове.