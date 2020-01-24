Несовершеннолетние хулиганы забросали камнями электричку Лосево-Граково в Харькове

Об инциденте сообщили в группе «Типичное ХТЗ» в Фейсбуке, передает Politeka. Там же опубликовали результат «обстрела».

Как видно на записи, подростки разбили несколько окон, причем в одном из них стекло отсутствует практически полностью. Пол и сидения усыпаны осколками.

Увиденная картина разделила пользователей на два лагеря. Одни традиционно предлагают «найти и наказать», другие же отмечают тот момент, что нынешние подростки оказались в ситуации, когда до них никому нет дела: родители пытаются заработать на еду, а школы не уделяют должного внимания воспитанию подрастающего поколения.

«И это не единичный случай, могли бы и камеры установить, и поймать», «Новое поколение. С таким воспитанием от мамашек типа "нельзя ругать моего бусинку"© нам пи****ц. Вот такое будет везде», «не то чтоб " бусинку"... сейчас на работе с утра до ночи, а дети сами по себе», «старшее поколение росло тоже само по себе....но такого как сейчас - не было! У меня, лично, не было желания пойти что-то поломать или ещё там что-то....», «Этих отбросов общества создали вы! А теперь ищите на кого переложить ответственность ! Это вам было все равно что нет кружков, нет бесплатных секций, это вы педагоги, которые отчитали свои часы и все, или те педагоги - хотите знать приходите на дополнительные, это те кто закрыли училища, заводы, а теперь ищем виноватых?!?», – пишут под публикацией.

Отметим, что такие случаи в Харькове и пригороде действительно не единичны. Кроме электричек, хулиганы нападают на трамваи. Так, в прошлом году камень, который прилетел в окно, угодил в лицо сидевшей в салоне девушке.

Напомним, трамвай расстреляли в Харькове.

Как сообщала Politeka, в Харькове троллейбус с пассажирами вылетел на тротуар.

Также Politeka писала, что "выкрутасы" водителя троллейбуса закончились печально для пассажиров в Харькове.