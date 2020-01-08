Поездка троллейбусом №2 закончилась для харьковчан огромным потрясением
На улице Сумской в Харькове троллейбус снес забор и выехал на тротуар. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию в соцсетях.
Видео опубликовали в городских группах. На записях видно, что троллейбус протаранил невысокое ограждение и выехал на тротуар, который проходит вдоль парка Горького.
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На момент аварии в салоне находились люди. К счастью, никто из пассажиров серьезно не пострадал, все отделались испугом. На месте аварии работали правоохранители.
В мэрии Харькова подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия. По словам чиновников, водитель пытался избежать столкновения с автомобилем на дороге, поэтому резко свернул вправо, врезавшись в забор.
Ранее мы писали о том, что в Харькове на территории Салтовского жилмассива расстреляли 26-й трамвай. ЧП случилось 14 октября. Общественный транспорт обстреляли, когда он ехал по проспекту Тракторостроителей.
Жители города утверждали, что стреляли из малокалиберного оружия. В результате стрельбы разбиты окна трамвая.
В полиции области сообщили, что получили данные об инциденте в 19.35. По заявлениям правоохранителей, никто не пострадал. В социальных сетях же сообщали, что пострадавшие были.
Мы также писали, что на Салтовском шоссе перед остановкой «Улица Мотронинская» неизвестные разбили окно в трамвае. Камень повредил стекло и попал в девушку, которая сидела прямо у окна. От удара потерпевшая на минуту даже «потерялась». Пассажиры немедленно вызвали скорую.
Напомним, троллейбус с людьми расстреляли в Кривом Роге.
Как сообщала Politeka, в винницких трамваях наличные больше «ходить» не будут.
Также Politeka писала, что трамвай с пассажирами загорелся на ходу в Одессе.