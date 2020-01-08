Поездка троллейбусом №2 закончилась для харьковчан огромным потрясением

На улице Сумской в Харькове троллейбус снес забор и выехал на тротуар. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию в соцсетях.

Видео опубликовали в городских группах. На записях видно, что троллейбус протаранил невысокое ограждение и выехал на тротуар, который проходит вдоль парка Горького.

Вот так вот садись за руль сразу после праздников😄 Водитель двоечки выехал на тротуар и врезался в забор парка Горького. Что стало причиной аварии и другая официальная информация - уточняется. Gepostet von Брутальный Харьков am Mittwoch, 8. Januar 2020

На момент аварии в салоне находились люди. К счастью, никто из пассажиров серьезно не пострадал, все отделались испугом. На месте аварии работали правоохранители.

В мэрии Харькова подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия. По словам чиновников, водитель пытался избежать столкновения с автомобилем на дороге, поэтому резко свернул вправо, врезавшись в забор.

🚧 На ул.Сумской (Парк Горького) троллейбус вылетел на тротуар. Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 8. Januar 2020

Ранее мы писали о том, что в Харькове на территории Салтовского жилмассива расстреляли 26-й трамвай. ЧП случилось 14 октября. Общественный транспорт обстреляли, когда он ехал по проспекту Тракторостроителей.

Жители города утверждали, что стреляли из малокалиберного оружия. В результате стрельбы разбиты окна трамвая.

В полиции области сообщили, что получили данные об инциденте в 19.35. По заявлениям правоохранителей, никто не пострадал. В социальных сетях же сообщали, что пострадавшие были.

Мы также писали, что на Салтовском шоссе перед остановкой «Улица Мотронинская» неизвестные разбили окно в трамвае. Камень повредил стекло и попал в девушку, которая сидела прямо у окна. От удара потерпевшая на минуту даже «потерялась». Пассажиры немедленно вызвали скорую.

Напомним, троллейбус с людьми расстреляли в Кривом Роге.

Как сообщала Politeka, в винницких трамваях наличные больше «ходить» не будут.

Также Politeka писала, что трамвай с пассажирами загорелся на ходу в Одессе.