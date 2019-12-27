За один раз карту можно будет пополнить максимум на 100 гривен

С 1 марта следующего года в метро Харькова перестанут действовать бесконтактные карты старого образца

Им на смену придут карты e-ticket, а на станциях метро уже появились соответствующие объявления с подписью администрации метрополитена, передает NewsRoom.

«В связи с этим вы можете пополнить ее в терминалах сине-желтого цвета на сумму, которая не превышает 100 гривен. На билеты e-ticket данные ограничения касательно пополнений не распространяются», - говорится в объявлении.

Ранее мы писали о том, что, несмотря повышение стоимости проезда в метро с февраля до восьми гривен, убытки КП «Харьковский метрополитен» растут бешеными темпами.

Увеличение тарифов в метро на 60% привело к тому, что коммунальное предприятие нарастило свои убытки в два раза, сообщал «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на портал «Открытые данные Харькова».

По информации расследователей, с января по июнь 2019 года убыток КП «Харьковский метрополитен» составил 54 миллионов гривен. В первом полугодии прошлого года он составлял 27 миллионов.

Огромные убытки не помешали тому, что метрополитен в четыре раза занизил доходы от рекламной деятельности. Такой вывод сделала Госаудитслужба после проведения финансового аудита этого КП.

В свою очередь в мэрии назвали свою версию такого положения дел. По словам городского головы Геннадия Кернеса, метро понесло убытки, потому что перед повышением стоимости проезда слишком много жителей города пополнили карточки по старому тарифу. К таким выводам пришли по итогу проверки, проведенной заместителем городского головы Михаилом Фатеевым. При этом максимальная сумма, на которую можно было пополнить счет, составляла всего 500 гривен.

Напомним, харьковчанин предложил расплачиваться в метро отходами.

Как сообщала Politeka, в метро Харькова случилось ЧП.

Также Politeka писала о том, что от Харькова требуют декоммунизировать метро.