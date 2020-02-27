В Харькове подожгли входную конструкцию на "Барабашово"

Хронику событий с фотографиями опубликовала группа «Жить в Харькове» в Фейсбуке, передает Politeka.net. Также некоторые видео появились на YouTube каналах местных СМИ (чтобы посмотреть все видео, доскролльте страницу до конца).

В Харькове неизвестные подожгли входную арку на "Барабашово" во время столкновения между коммунальщиками и предпринимателями. В ходе разборок пострадали три человека. По предварительным данным, один из пострадавших сейчас лежит на остановке.

Еще вдогонку видео с Барика Еще вдогонку видео с Барика Gepostet von Жить в Харькове am Donnerstag, 27. Februar 2020

Отметим, что в пресс-службе мэрии заявили, что рекламная конструкция (арка с надписью «Барабашово» на входе в рынок) является незаконной.

Так, местные СМИ сообщают, что на месте инцидента сейчас присутствует несколько сотен человек. Кроме того, по территории ТЦ ходят покупатели с детьми, которые могут пострадать от газа и столкновений.

На некоторых видео слышны выстрелы и взрывы.

Под опубликованными кадрами в сети уже начали появляться реакции местных жителей.

«Такое одоробло в центре города - это кошмар!», «Барабан , всегда был клоакой...Грязь, бестолковое расположение...Не знаю, как сейчас, лет 6 там не была... Но судя по фото - бобик давно сдох пора перепрофиллироваться, либо съезжать за черту города, как , например 1-й км», «Меня глючит или там флаг Украины повесили? Он как икона там? Совсем сума посходили. То мусорки обрисуют в цвета флага. То как икону используют. Фу», «Ужас», «Кошмар», – пишут в сети харьковчане в комментариях.

Тем временем на Барабашово.... Тем временем на Барабашово.... Видео ХХ Gepostet von Жить в Харькове am Donnerstag, 27. Februar 2020

Напомним, что вооруженные люди устроили массовую драку в Харькове: видео побоища слили в сеть

Как сообщала Politeka, пассажиры устроили массовую драку в метро Харькова: "Вагон на вагон", кадры

Также Politeka писала, что непогода на Харьковщине обесточила почти десяток районов: кто в черном списке, адреса