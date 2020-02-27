В Харьковском метро произошла массовая драка

Инцидент попал на камеру испугавшихся пассажиров вагоне на Алексеевской линии. Толпа парней сошлась в драке. Их окружили любопытные. Об этом рассказали в местных пабликах в сети, сообщает Politeka.net.

При этом, остальные мужчины среднего возраста просто наблюдают спокойно за происходящим, сидя на своих местах, что можно заметить на опубликованных кадрах. С другого конца вагона подбежал парень, чтобы вмешаться.

Кто-то на заднем плане закричал: «Ребенок упал».

«Махач вагон на вагон, на Алексеевской ветке», – подписали кадры.

Напомним, что на днях Харьков встряхнула еще одна драка. На этот раз кулаками не обошлось. Иностранцы в центре города сцепились в драке с оружием. Так, в процессе выяснения отношений один из участников конфликта выхватил пистолет.

Прохожие, увидев «замес», вызвали полицейских, однако, когда те приехали, все трое иностранцев отказались от написания заявлений. В свою очередь сотрудники правоохранительных органов намерены провести расследование по факту потасовки.

В комментариях харьковчане, которые уже неоднократно жаловались на выходки гостей из зарубежья, не церемонились.

«Их старших крышует СБУ, поэтому они себя так ведут», «Чисто арабская драка, так, ладошкой», «решают, блокировать или нет самолет из Китая», «Вот и жить в Харькове, а был культурный город», «Вот вам толерантность. Из Украины сделали черти что», – пишут под публикацией.

Напомним также, что 23 февраля, в Харькове группа подростков устроила массовую драку на стадионе.

«По предварительным данным, драка произошла вчера между жителями Салтовки и ХТЗ», – сообщили в сети.

У мережі з'явилося ВІДЕО масової бійки підлітків у Харкові У Мережі з'явилося відео масової дитячої бійки на ХТЗ. За попередніми даними, бійка сталася вчора між жителями Салтівки і ХТЗ. Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram: https://t.me/vartovi_kyiv Дізнавайтесь про важливі події першими. На кадрах видно, як на стадіоні б'ються близько 10 підлітків. Ще кілька десятків людей спостерігають за тим, що відбувається і знімають ролики на телефони. Офіційна інформація уточнюється. Відео пабліку ХТЗ Gepostet von Вартові еспресо am Sonntag, 23. Februar 2020

На кадрах видно, как на стадионе бьются около 10 подростков. Половина бьет ногами лежачих. Еще несколько десятков человек наблюдают за происходящим и снимают ролики на телефоны, кричают и хлопают. В полиции официальных комментариев относительно происшествия пока не предоставили, информация еще проверяется.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

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