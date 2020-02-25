В Харькове парни с оружием посреди дня устроили массовую драку
Об этом сообщает Telegram-канал «Украина 18+», сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Драку засняла наружная камера магазина.
«Трое парней устроили драку посреди дня, смахивало на групповой турнир по ММА, вот только с наличием в нем оружия»,— подписали видео.
Как выглядят дети Билык, Лазарева и других звезд, рожденные суррогатными матерями: яркие кадры
Молодая копия Кардашьян без стыда вывалила все свое добро на камеру: "аппетитная цыпочка"
Внучка Ротару задрала блузку и устроила грязные танцы, бабушке будет стыдно: "Ух, дала жару"
Жена Артура Пирожкова без стыда похвасталась пышной грудью в кружевах: "Просто мечта"
Вызывали ли на место происшествия полицию, в сообщении не уточняется.
Напомним, что в сети показали последствия бури в Харькове. Вчерашний шторм в Харькове поломал заборы, балконы и оборвал провода. Некоторые районы остались без света. В сети же публикуют кадры последствий мощного ветра с метелью.
Недалеко от метро «Победа» ветром снесло ограждение. На ХТЗ также снесло забор. В 759-м микрорайне на Тахрова, 4 ветер вырвал дерево с корнем, перебил провода на фонарях, а также преградил дорогу к гаражам.
Также мы писали, что дети не могут попасть в садик из-за растаявшего снега в Харькове. В Харькове растаял снег, который нанесло метелью в ночь на 25 февраля, из-за чего в городе стоят огромные лужи.
«Залив на площади Фейербаха, который нужно пересекать паромом, чтобы дети попали в садик N84», – сообщили в соцсети, опубликовав показательное фото.
Харьковчане сразу приняли комментировать инцидент.
«Идите в парк и прославляйте Гепу», «доверяй делам», «Там в академии есть надземный переход», «який жах», «там так всегда», «Вот сволочи неблагодарные, лудший во главе города на пару с природой сделал для вас новое прекрасное озеро, а вы ноете!», «Пусть гепа гондолы купит и гондольеров», – смеются в сети.
Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.
Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.
Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.