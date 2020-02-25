У агрессивных харьковчан при себе было оружие

В Харькове парни с оружием посреди дня устроили массовую драку

Об этом сообщает Telegram-канал «Украина 18+», сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Драку засняла наружная камера магазина.

«Трое парней устроили драку посреди дня, смахивало на групповой турнир по ММА, вот только с наличием в нем оружия»,— подписали видео.

Вызывали ли на место происшествия полицию, в сообщении не уточняется.

Напомним, что в сети показали последствия бури в Харькове. Вчерашний шторм в Харькове поломал заборы, балконы и оборвал провода. Некоторые районы остались без света. В сети же публикуют кадры последствий мощного ветра с метелью.

Недалеко от метро «Победа» ветром снесло ограждение. На ХТЗ также снесло забор. В 759-м микрорайне на Тахрова, 4 ветер вырвал дерево с корнем, перебил провода на фонарях, а также преградил дорогу к гаражам.

Также мы писали, что дети не могут попасть в садик из-за растаявшего снега в Харькове. В Харькове растаял снег, который нанесло метелью в ночь на 25 февраля, из-за чего в городе стоят огромные лужи.

«Залив на площади Фейербаха, который нужно пересекать паромом, чтобы дети попали в садик N84», – сообщили в соцсети, опубликовав показательное фото.

Харьковчане сразу приняли комментировать инцидент.

«Идите в парк и прославляйте Гепу», «доверяй делам», «Там в академии есть надземный переход», «який жах», «там так всегда», «Вот сволочи неблагодарные, лудший во главе города на пару с природой сделал для вас новое прекрасное озеро, а вы ноете!», «Пусть гепа гондолы купит и гондольеров», – смеются в сети.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.