25 февраля, после ночной метели и сильных порывов ветра, многие населенные пункты остаются без света на Харьковщине
Об этом рассказали в Департаменте гражданской защиты населения Харьковской облгосадминистрации.
В связи с ухудшением погоды 24 февраля в Харьковской области (дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега) частично обесточены населенные пункты.
Обесточены абоненты в таких районах по состоянию на утро 25 февраяля:
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Зачепиловский;
Харьковский;
Богодуховский;
Коломакский;
Краснокутский;
Валковский;
Купянский.
Напомним, что в сети показали последствия бури в Харькове. Вчерашний шторм в Харькове поломал заборы, балконы и оборвал провода. Некоторые районы остались без света. В сети же публикуют кадры последствий мощного ветра с метелью.
Так, в Харьковском районе отключили свет около 22-х часов вечера на всю ночь. 25 февраля харьковчане могут наблюдать такую картину в городе.
Недалеко от метро «Победа» ветром снесло ограждение. На ХТЗ также снесло забор. В 759-м микрорайне на Тахрова, 4 ветер вырвал дерево с корнем, перебил провода на фонарях, а также преградил дорогу к гаражам.
Также мы писали, что дети не могут попасть в садик из-за растаявшего снега в Харькове. В Харькове растаял снег, который нанесло метелью в ночь на 25 февраля, из-за чего в городе стоят огромные лужи.
«Залив на площади Фейербаха, который нужно пересекать паромом, чтобы дети попали в садик N84», – сообщили в соцсети, опубликовав показательное фото.
Харьковчане сразу приняли комментировать инцидент.
«Идите в парк и прославляйте Гепу», «доверяй делам», «Там в академии есть надземный переход», «який жах», «там так всегда», «Вот сволочи неблагодарные, лудший во главе города на пару с природой сделал для вас новое прекрасное озеро, а вы ноете!», «Пусть гепа гондолы купит и гондольеров», – смеются в сети.
Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.
Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.
Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.