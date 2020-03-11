В Харькове заминировали все ТЦ, больницы и...

В Харькове произошло массовое заминирование

Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях всех торговых центров, гипермаркетов, родильных домов и отделений скорой медицинской помощи, а также железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции в Харьковские области.

«В полицию Харькова поступило сообщение о заминировании всех торговых центров, гипермаркетов, родильных домов, отделений скорой помощи и вокзалов», – расказали в полиции.

Отметим, что полицейские и взрывотехники выехали по адресам всех указанных в сообщении зданий для осмотра.

Отметим, что в Украине предусмотрено наказание за фейковые сообщение о заминировании. Если такого всевдоминера задержат, ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

Напомним, что в Киеве заминировали торговый центр. На этот раз поступил звонок в полицию о минировании ТРЦ Квадрат, что на Перова, 36. Всех вывели на улицу. Специалисты и взрывотехники начали проверку.

Также в сети показали фотографии с места ЧП.

Напомним, что 1 марта, в Днепре неизвестный сообщил, что все клиники в стране "заминированы". Известно, что сообщение поступило еще 29 февраля, однако в полицию обратился врач частной клиники, которая находится на Глинки, только вчера.

"По всей Украине во всех больницах и клиниках заложено взрывное устройство. Больницы будут взорваны, ваше время заканчивается. Я дал шанс Украине, сообщения о минировании не прекратятся. Никто не будет знать, где ложное сообщение. Люди будут рассылать посылки со взрывными устройствами в больницы, роддомы и детские сады", - сообщалось в письме.

Кроме того, "минер" потребовал 100 миллионов евро и извинения в прямом эфире. В клинику направили полицию, спасателей и взрывотехников. Людей из здания эвакуировали, но в итоге взрывчатки так и не нашли.

Напомним, неадекватный киевлянин спустил на пенсионера бойцовских псов.

Как сообщала Politeka, мужчина едва не взорвал родной город Зеленского.

Также Politeka писала, что больницу заминировали в Одессе, под угрозой сотни жизней.