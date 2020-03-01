В Харькове задержали 14-летнего парня с наркотиками

Видео составления протокола на задержанного опубликовали в группе «ХС Харьков», передает Politeka.

В присутствии понятых парень отдает копам наркотики и объясняет, что «нашел их на дороге».

14-летних подростков приняли на горячем, когда те подбирали наркоту Gepostet von Харьков 1654 am Freitag, 29. November 2019

Пользователи возмущены увиденным, но не удивлены.

«Таких подростков можно в каждом дворе принимать круглосуточно. Лучше бы своих коллег принимали, которые это все крышуют», «Бедные дети и их родители !!!», «Ими не занимаются! Я вырос на Новых Домах, мне 45 лет ! В классе у меня было 15 мальчиков, осталась 4 , 10 умерло от наркотиков, которые продавали цыгане на Основе в 90х ! Я знаю, о чем говорю!!! Дети наши не замешаны!! Мусора когда приняли этих детей, у них одно: есть деньги – откупят, нет – с*ка, езжай на Холодную Гору в СИЗО номер один», – пишут под публикацией.

Отметим, что сейчас в Харькове гремит скандал в связи со старшим лейтенантом полиции, который попался на продаже наркотических веществ. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина был задержан во время третьей контрольной закупки наркотиков.

В октябре и ноябре 2019 года правоохранители провели контрольные закупки наркотиков у старшего лейтенанта полиции на 4 000 гривен. Изъятое направили на экспертное исследование.

Правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Ему грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, неадекват с ножницами устроил кошмар в магазине Харькова.

Как сообщала Politeka, смерть нависла над дочерью голливудских звезд.

Также Politeka писала, что СБУ задержала военнослужащего, который продавал наркотики личному составу бригады.