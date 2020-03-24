Харьковчане продолжают удивлять своими маскарадными костюмами во время карантина

Многие магазины вывесили объявление на входе, что без маски за продуктами войти нельзя, а масок в аптеках, особенно, в пригороде и области Харькова нет, изобретательные жители все чаще стали радовать глаз своими неординарными «защитными масками». Об этом пишет Politeka со ссылкой на местные соцсети.

Например, в маленьком магазинчике в городе Лозовая (Харьковская область) и покупатель, и даже продавщица отличились своими защитными масками. Так, покупатель зашел в магазин с обычным целлофановым пакетом на голове, а продавщица магазина была в коробке с прорезью для глаз.

«Хрен с ним Харьков, в Лозовой вот вообще пи**ец творится», – подписали кадр.

Также в сети опубликовали фото с харьковского супермаркета.

«Странные люди появляются в АТБ», – отметили под снимком.

В комментариях харьковчане уже не сдерживались и начали иронизировать над теми, с кем приходится жить «по-соседству».

«Люди боятся, и не чего в этом странного нет», «В АТБ в следствие последних событий надо заходить в Балаклавах!», – отметили под постом.

Напомним, что в сети показали, кто сейчас «охраняет» метро от коронавируса в Харькове. После закрытия метрополитена в Харькове, его заполонили люди без определенного места жительства.

«В метро все четко, дистанцию соблюдают», – подписали кадр в соцсети, на котором в подземке города уютно расположились бездомные, соблюдая дистанцию друг от друга в 1,5-2 метра.

В комментариях харьковчане начали смеяться с забавного снимка из родного метро, где «осели» бездомные.

«Так сказать, тактика по захвату Эйфелевой башни в Харькове», «В этом переходе всегда так, на каждые два метра», «Каждый взял себе по квадрату, теперь это их территория, а продавцы будут платить налог», «Сейчас хорошо им , тихо , люди не ходят , короче тихий час», «Скоро полосы начертят желтые», – отметили пользователи сети.

Напомним, коронавирус завоевал новые области, МОЗ сделало срочное заявление.

Как сообщала Politeka, в Харькове с камнями бросаются на переполненные трамваи.

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