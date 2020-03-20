В связи с карантином в Украине из-за распространяющегося COVID-19 МИНЗДРАВ сделал срочное заявление

Об этом пишет Politeka.net. Так заражение коронавирусом зафиксировано в еще одной области Украины и в целом, число зараженных растет:

«По состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев COVID-19. Один новый случай зафиксирован в Харьковской области».

Также Минздрав подтверждает еще один случай в Ивано-Франковской и Львовской области.

А на Киевщине подтвердили третий случай коронавируса. В пятницу, 20 марта, подтвердили третий случай заражения новым коронавирусом в столице. Об этом сообщила Киевская областная госадминистрация.

На данный момент, как известно в Украине зафиксировано три летальных исхода от COVID-19 в Украине.