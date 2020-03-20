В Харькове не все жители города адекватно восприняли запрет на проезд в общественном транспорте более 10 человек за раз
Утром в Харькове люди блокировали движение трамваев, а на одном даже разбили лобовое стекло, однако этим гнев пассажиров не ограничился, передает Politeka.
В группе «ХС Харьков» опубликовали видео, на котором зафиксирован момент, как на остановке по улице Академика Павлова разъяренный пассажир, которому, видимо, не повезло проскочить в первой десятке в трамвай, швыряет вслед уходящему общественному транспорту камень.
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«Слабоумие и отвага. Вот харьковское быдло провожает переполненные трамваи», – подписал видео автор публикации.
«Отменить транспорт, пускай гуляют и кислородом дышат, может, поумнеют», «начнут бросать в проезжающие мимо машины или кидаться на них, зомбиапокалипсис наступит», «Та это ж народная забава харьковского быдла - кинуть что-нибудь в троллейбус и трамвай. Особенно малолетнего. И ладно бы катались на задней части кузова - долбонётся, ну и себе ж навредит. А так остальным», «Доиграются, что вообще отменят транспорт», «Дать бы подс*ача смачного, чтоб 2 дня не приседал потом. Распоряжение, водитель выполняет, или штраф, логики 0 как эти животные вообще существуют в мире людей. Макаки хотел написать, думаю макаки поумнее», – негодуют в комментариях.
Ранее мы писали о том, что водителя маршрутки, которая курсирует от Пятихаток до центра Харькова оштрафовали из-за превышения лимита на перевоз пассажиров. Вместо 10 в салоне было 17 человек. Теперь мужчине грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.
Напомним, в Киеве разгорелся скандал из-за пенсионеров в маршрутках во время карантина.
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