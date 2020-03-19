Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что будет просить Кабмин разрешить возобновить работу метрополитена

Об этом градоначальник сообщил журналистам после заседания регионального антикризисного штаба по противодействию коронавирусу, передает Politeka со ссылкой на "Суспільне"

«Готовим обращение к Кабинету министров, чтобы они пересмотрели распоряжение о приостановке работы метро. Потому что ни Харьков, ни Киев, ни Днепр не выдержат такого потока пассажиров, которые сегодня обязаны работать, потому что это трудовые коллективы и так далее», – сообщил чиновник.

Он не исключает, что компромиссным вариантом может стать работа метро с ограничениями.

«Метро – это жизнь», – заявил Кернес.

Харків проситиме Кабмін відновити роботу метро — Кернес https://bit.ly/3baPxeg Gepostet von UA: Харків am Donnerstag, 19. März 2020

Отметим, что мэр Харькова успел оскандалиться с этим вопросом не раз. Сначала он не соглашался выполнять распоряжение правительства о закрытии метро на карантин в связи с эпидемией коронавируса, однако после того, как ему пригрозили уголовным преследованием, он сдался.

Уже вскоре на внеочередной сессии горсовета крылатым стало циничное выражение Кернеса о том, что в Италии метро работает, но там никто не ездит, потому что «одни трупики».

Кернес: «В Италии работает и метро и общественный траспорт, только там никто не ездит уже. Одни трупики» 😐 Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 18. März 2020

Тем временем харьковчане, потерявшие возможность вовремя добираться на работу, штурмовали трамваи и троллейбусы, нарушая предписание о том, что больше 10 человек в салоне перевозить запрещено.

Мы рассказывали, как один из водителей показал, как «лишние» пассажиры не желают выходить из салона, мотивируя это тем, что им надо ехать, и не обращая внимания на слова человека за рулем о том, что они нарушают закон.

Водители маршруток стали соблюдать правила карантина и не разрешают более 10 пассажирам находиться в салоне Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 18. März 2020

Напомним, в Харькове мужчина безумным способом обошел "лимит 10-ти" в транспорте.

Как сообщала Politeka, Харьков получит тесты для выявления коронавируса.

Также Politeka писала, что Кернес устроил демарш против Зеленского.