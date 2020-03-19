Без метро, закрытого из-за угрозы распространения коронавируса, харьковчане начали проявлять чудеса изобретательности, чтобы добраться в нужное место вовремя

И если одни по привычке штурмуют трамваи и троллейбусы, наплевав на предписания властей, то нашлись и те, кто придумал свой способ обойти любые запреты.

Как именно – показали на снимке в телеграмм-канале «Типичный Харьков».

На фото, опубликованном в сети, трамвай, отходящий от остановки, а сзади на него прицепился мужчина с пакетом.

«Когда ты 11-й», – подписал снимок автор, намекая на то, что в городе взялись активно контролировать наполняемость общественного транспорта. На время карантина из-за коронавируса запрещено перевозить более десяти человек в трамваях, троллейбусах и маршрутках.

Ранее мы показывали, как один из водителей трамвая показал, с какой неохотой жители города выполняют предписания властей и готовы ссорится до посинения, лишь бы доехать, куда нужно, не обращая внимания на перебор по количеству пассажиров.

Мы также писали о том, что врач 8-й городской больницы обратился за помощью к бизнесменам. Он рассказал, что в медучреждении, куда привозят людей с инфарктами и прочими сердечными патологиями, а также куда будут доставлять больных коронавирусом, всего один аппарат ИВЛ. Остальные же сломаны и не подлежат восстановлению.

По словам доктора, в случае массового наплыва придется решать, кого спасать, подключая к аппарату искусственного дыхания, а кому дать умереть.

Напомним, Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии.

Как сообщала Politeka, Харьков получит тесты для выявления коронавируса.

Также Politeka писала, что коронавирус на Донбассе: раскрыт источник заболевания, важное заявление для украинцев.