Несмотря на то, что во время карантина из-за коронавируса в общественном транспорте запрещено перевозить болем 10 людей за раз, в Харькове своя атмосфера

С самого утра маршрутки, трамваи и тролейбусы ездят по городу, забитые до предела. Люди, которые опаздывают на работу, готовы лучше нарушить предписания, чем потерять источник дохода семье, передает Politeka.

В первый день закрытия метро на маршруты в Харькове вышли 315 трамваев и троллейбусов и 549 автобусов.

В соцсетях очевидцы пишут о том, что некоторые троллейбусы и трамваи даже не притормаживают на остановках, потому что в салон просто не втиснуться.

«147-ой проехал мимо остановки забитый. Тройка тоже полная. Бомжи спокойно катаются. Водитель без маски, кондуктор без маски. Почти все без масок», – пишут в группе «Типичное ХТЗ».

В комментариях одни возмущаются, что закрытие метро было очень большой ошибкой, другие же ругают людей за беспечность и самонадеянность:

«Те, кто принял дебильное решение ездить по 10, 20 человек, наверное, никогда не пользовались общественным транспортом....», «Они просто на джипах ездят в такой же пропорции - одна задница на четыре сиденья», «Сумасшедшие люди... Вся Европа сидит дома и выходит за продуктами с разрешением, наши при*урки ломятся в маршрутки... Нам писец», «на нас с мужем в масках смотрят как будто мы прокаженные!!!», «Зачем здоровому человеку маска?», «Ну, что сказать, безмозглые идиоты. Вирус уже завезли, самолёты продолжают принимать в том числе и Харьков. Проявится он через две недели. Как раз сейчас надо его не распространять и по максимуму соблюсти карантин, а мы ж бессмертные, нас это не коснется».

Тем временем в мэрии Харькова состоялась внеочередная сессия, на которой депутаты ужесточили условия карантина в городе. Но, пожалуй, больше всего прогремела речь Геннадия Кернеса о том, что в метро Италии, которое не закрывали, ездят «трупики».

Кернес: «В Италии работает и метро и общественный траспорт, только там никто не ездит уже. Одни трупики» 😐 Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 18. März 2020

В свою очередь в полиции уже сообщили, что усилят контроль за перевозчиками, и тех, кто будет перевозить больше десяти человек за раз, собираются наказывать.

Напомним, полиция устроит рейд по квартирам украинцев.

Как сообщала Politeka, украинцы получат доплату к пенсиям из-за карантина.

Также Politeka писала, что Кернес устроил демарш против Зеленского.