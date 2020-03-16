Геннадий Кернес отказался исполнять требования Владимира Зеленского по коронавирусу

Вечером в понедельник, 16 марта, президент Украины обратился к гражданам и рассказал о планах усилить меры безопасности в стране в связи с возможной эпидемией коронавируса. Среди озвученных им ограничений было решение о закрытии всех метрополитенов в стране на время карантина.

Однако, мэр Харькова заявил, что не пойдет на этот шаг.

«Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь!..Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания», - заявил Кернес.

Свое выступление против инициативы президента он объяснил тем, что люди должны как-то ездить на работу.

Кроме того, в отличие от многих украинских городов, Харьков не стал закрывать кафе и рестораны, ограничившись ночными клубами и рынком «Барабашово».

Ранее мы сообщали, что президент Украины записал новое видеообращение, посвященное противостоянию пандемии. В нем он подчеркнул, что пример Китая показал всему миру эффективность жестких мер в борьбе с коронавирусом.

«Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность союзники коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного - жизнь и здоровье украинский», - заявил президент.

Он сообщил, что вечером состоится заседание правительства, на котором будут рассматриваться возможные меры для борьбы с эпидемией.

Зеленский призвал Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов и других развлекательных заведений в Украине. Также под запретом будут массовые мероприятия при участии больше 10 человек, включая обряды и церемонии. Экспорт продуктов питания должен быть ограничен по определенному Кабмином списку.

Кроме того, президент предлагает запретить любое междугороднее и межобластное сообщение с 18 марта. Также предлагается закрыть все метро, в маршрутных такси перевозить не более 10 пассажиров за раз, и до 20 пассажиров за раз – в троллейбусах, трамваях, автобусах и вагонах общественного транспорта.

Напомним, украинские города закрываются один за другим: полный список.

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