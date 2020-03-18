Во время карантина в связи с распространением коронавируса правоохранители возьмутся за пенсионеров, людей с инвалидностью и малообеспеченных

Они будут обходить места проживания этих категорий населения, чтобы узнать, нужна ли им помощь и социальный патронаж.

Об этом сообщает KHARKIV Today со ссылкой на слова и. о. начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Александра Фацевича во время селекторного совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений.

На обходы отправят сотрудников подразделений превенции, в частности участковых и представителей секторов реагирования патрульной полиции. По словам Фацевича, такие меры будут предприниматься «исключительно в целях индивидуальной защиты».

Как такая инициатива будет реализовываться в Харькове, местные правоохранители пока не знают. Инспектор сектора пресс-службы Управления патрульной полиции Харьковской области Ангелина Дисская сообщила, что пока что они не получали никаких инструкций по этому поводу, но не исключает, что они могут поступить позже.

Ранее мы рассказывали о том, что политолог Юрий Романенко предложил способ, как защитить пенсионеров от заражения коронавирусом. Он высказал предположения, что магазинам неплохо бы было выделить время, в которое там покупали бы продукты только пожилие люди. Таким способом удалось бы изолировать их от носителей инфекции и спасти их жизни.

Мы также сообщали о том, что остановка метро в Харькове спровоцировала транспортный коллапс. Жители города, чтобы попасть на работу, выстраивались в огромные очереди и штурмовали маршрутки и трамваи.

Напомним, Кернес вляпался в скандал на срочном собрании горсовета.

Как сообщала Politeka, украинцы получат доплату к пенсиям из-за карантина.

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