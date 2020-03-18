Мэр Харькова Геннадий Кернес оскандалился новым заявлением

Новое заявление мэра города Харьков попало в сеть.

Кернес сравнил Харьков с Италией.

«В Италии работает и метро, в Италии работают и трамваи, и все работает в Италии, только там никто не ездит уже. Одни трупики уже», – сказал мэр на сессии в горсовете Харькова.

Его заявление разлетелось по местным пабликам, телеграм-каналам, также кусочек видео опубликовали в сториз в инстаграм.

Кернес: «В Италии работает и метро и общественный траспорт, только там никто не ездит уже. Одни трупики» 😐 Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 18. März 2020

Также был опубликован кадр из горсовета, на котором изображены чиновники в медицинских масках и с чесноком на столах.

«Внеочередная сессия горсовета по поводу коронавируса началась. Депутаты в масках, а на столах ЧЕСНОК», – отметили в сети.

Комментарии просто «взорвались» от такого парадоксального зрелища в горсовете Харькова.

«Иконы забыли рядом положить», «Бумагу забыли, говорят она помогает», «Мы украинцы, с нами чеснок», «Надеюсь помещение освятили перед началом сессии», «водки не хватает», «Без пачки гречки на шее по городу не передвигаюсь», «0,5 и Сала не хватает», «А где осиновый кол?», «Зараза к заразе не липнет!!✌️», «Еще б святой водой полить...», «Чеснок это вообще жесть», «Сразу виден уровень достаток», – смеются харьковчане под фото.

Напомним, что утро 18 марта из-за карантина превратилось в кошмар для тысяч харьковчан, которые пытались добраться на работу. Сеть облетели фотографии последствий закрытия метро в связи с эпидемией коронавируса.

Как видно на снимках, несмотря на ранее декларируемые рекомендации не перевозить более десяти человек, трамваи едут забитые до отказа. Люди готовы нарушать закон, лишь бы не потерять работу из-за опоздания.

На остановках аншлаг.

«06:40. Обычно в это время до 5 человек на остановке. За 20 минут было 2 троллейбуса и 1 автобус. Вот вам и утро без метро», – говорится в подписи к одному из фото.

По словам очевидцев, люди выходили на остановки пораньше, чтобы успеть добраться на работу без давки.

05:45, обычно в это время трамваи полупустые. Но сегодня люди решили выйти из дому пораньше, чтоб без давки доехать на работу. Контроллер сказал, что весь состав трамваев выпустили на рельсы, чтоб уменьшить интервал ожидания, но пока не справляются, интервал 30+ минут Видео: @poton_tv Gepostet von Харьков 1654 am Dienstag, 17. März 2020

Напомним, ученые ошарашили открытием о коронавирусе.

Как сообщала Politeka, украинцы получат доплату к пенсиям из-за карантина.

Также Politeka писала, что Кернес устроил демарш против Зеленского.