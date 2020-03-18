Харьков получит 200 тысяч тест-систем для выявления коронавируса

Об этом во время внеочередной сессии горсовета сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес, передает NewsRoom.

Это произойдет в ближайшие выходные.

«То, что касается тестов, бизнесмен Ярославский со своим другом Джеком Ма закупили тесты для Украины. Они будут на выходных. Ярославский сказал, что 40 коробочек по 5 тысяч тестов передаст Харьковской области, у нас будет 200 тысяч тестов», – рассказал чиновник.

200 тысяч тестов – это пятая часть от общего количества тестов, на закупку которых 80 миллионов долларов дал китайский бизнесмен Джек Ма.

Однако сразу прийти и узнать, болен ли человек, не получится.

«Тесты используют, когда есть подозрение, а просто прийти проверить мы не можем. Будут тесты, они будут все направлены на те случаи, которые нам будут говорить, что это подозрение на болезнь», – уточнил Кернес.

Пока что в Харькове не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Тем не менее, город выделил 20,5 млн. гривен на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких на случай массового выявления больных.

Напомним, харьковчане массово нарушают правила карантина после запрета метро.

Как сообщала Politeka, Кернес вляпался в скандал на срочном собрании горсовета.

Также Politeka писала, что Кернес устроил демарш против Зеленского.