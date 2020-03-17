Появилась информация, когда закроется метро в Харькове

Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Харьковский метрополитен прекратит свою работу в 20:00 во вторник, 17 марта. Подземка не будет функционировать до 3 апреля.

Наземный городской электротранспорт продолжит курсировать, но в спецрежиме. Кроме того, в мэрии пообещали организовать подвоз горожан к продуктовым магазинам и лечебным учреждениям.

Также мы сообщали, что в сети показали, как работают различные заведения и метрополитен в Харькове в первый день усиленного карантина, 17 марта.

Кадры появились в местных пабликах в телеграм и инстаграм.

Так, утром 17 марта продолжает работать самый большой рынок Европы Барабашово в Харькове, метро, ЮЖД.

Рынок Барабашово работает, с утра во вторник магазины открываются в обычном режиме.

Отделения Новой почты в Харькове продолжат свою работу, однако теперь очередь стоит на улице, и каждый человек на расстоянии друг от друга.

Однако на ЮЖД собрались сотрудники в очереди «затылок к затылку». Сейчас на Южном вокзале в Харькове стоят сотни сотрудников ЮЖД. По предварительным данным, они выстроились на работу, а при входе в помещение им меряют температуру. Дистанция в полтора метра не соблюдена.

«Кабмин решение принял, вот только метро в Харькове работает по расписанию и закрываться не собирается», – отметили в сети под фото входа в метро.

Однако, людей в метро намного меньше, чем обычно.

Отметим, что украинцев предупредили о введении жестких мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Жесткие меры будут введены с 17-18 марта и продлятся, как минимум, до 3 апреля.

Также с 17 марта в Украине запрещается проведение любых массовых мероприятий, в которых могут принимать участие от 10 человек.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

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