Остановка работы харьковского метрополитена в связи с карантином оставила без работы одну из самых известных попрошаек Харькова
Вопросом о том, куда пропала Актриса, а именно такое прозвище заслужила эта женщина за свой многолетний «труд», задались в группе «ХС Харьков», опубликовав коллаж, в центре которого попрошайка с традиционным файликом якобы с документами и жалостливым выражением лица, передает Politeka.
«Вот по кому действительно ударило закрытие метро», – гласит подпись к фото.
Пользователи не остались в стороне и поспешили высказаться в комментариях по теме:
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«В этом году Оскар точно не ее будет ((», «Да, попрошайкам сейчас не просто. Но вы можете поддержать попрошаек, перечислив им 100 грн. на карту. Поддержите попрошаек сейчас, чтоб видеть попрошаек в транспорте в будущем!», «столько лет безупречной работы и все коту под хвост», «Больше десяти лет работает))))», «Актриса, культура должна жить. ) Коронная фраза была "Вы моя последняя надежда"?)», «Она работает на хозяина, а ей дают на хлеб. Скорее всего», «Именно эту женщину в метро наблюдаю уже 16 лет. История неизменна. Слово в слово повторяет из года в год....», «Я помню, как одна женщина поинтересовалась есть ли у неё справка, что дочка больна, так та её матом обложила и прокляла весь её род… и я это лично с женой видел».
Харьковские журналисты в свое время изучили биографию этой дамы. По информации издания «Vgorode», Актрису на самом деле зовут Наталья Горбенко, ей 40 лет. Родом она из Эсхара, а «работать» в Харьков ездила с Новоселовки — во всяком случае, ее часто видят в маршрутке №67, курсирующей от Центрального рынка до улицы Баварской.
В метро ее знают все, даже те, кто пользуется им раз в полгода.
Лет 15 назад она «работала» на Салтовской линии и прикидывалась беременной, просила денег на «прожить». Позже придумала легенду о сыне, у которого серьезная болезнь, поэтому нужны деньги на лечение и реабилитацию. Еще через несколько лет та же участь постигла и ее «дочь».
Затем Актриса перешла на Холодногорско-Заводскую линию. Пассажирам она пела историю о том, что у нее рак, и нужны деньги на лечение. Странно, но как только «больная» выходила из вагона метро, симптомы смертельной хвори растворялись в воздухе, и она бодреньким шагом бежала по делам.
Поговаривают, что за эти годы Наталья сколотила неплохое состояние. У нее есть трехкомнатная квартира на Салтовке, а также две двухкомнатные, одну из которых она сдает студентам.
Напомним, мать превратила своих детей в вокзальных попрошаек.
Как писала Politeka, очередную «яжемать» прогнали с харьковской улицы.
Также Politeka сообщала, что харьковчанин показал, как обманывают в метро.