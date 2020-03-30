В сети показали, как выглядит метро в Харькове без пассажиров

Фото появилось на харьковском канале в Телеграм, сообщает Politeka.net.

«Апокалиптичное метро, станция Победа в ожидании шановных пассажиров», – отметили в сети.

Так, на коллаже из четырех фото можно рассмотреть станцию метро «Победа» без пассажиров, пустующие скамьи, а также пустующий вагон без людей. В целом, снимки получились пугающими и непривычными для харьковчан.

Также интересно, что горожане с нетерпением ждут открытия метро и даже считают минуты. Так, 29 марта в 15 часов до открытия метро оставалось 614 часов и 15 минут.

Отметим, что «Победа» – это 30-я станция Харьковского метрополитена. Расположена на Алексеевской линии метро за станцией «Алексеевская».

Напомним, что в Харькове вандалы порисовали пустующее метро.

В Харькове неизвестные порисовали подземный переход в метро, повредили обшивку стен и магазинов. Кроме того, в подземке просто засели бездомные.

«Метро по 8 преобразилось за время карантина», – подписали кадры авторы публикации.

Так, на фотоподборке видно, как подземные переходы в метро Харькова «преобразились»: порисованные граффити стены, отогнутая сталь на окне киоска, зарисованные рекламные плакаты и прочее. Кроме того, на фото попали бездомные, которые удобно расположились под стенкой на дистанции друг от друга.

В сети пользователи прокомментировали увиденное, назвав своих соседей по городу дикарями и другими похожими словами, а также возмутившись на то, как будет выглядеть родной город после окончания карантина.

«Дикари...», «Ну теперь настоящий Нью-Йорк», «Вот уроды», «А что вы хотели, вполне предсказуемо», «знаете стишок: кроха сын к отцу пришел... вот этому хорошо и плохо учить надо с пеленок в семье, тогда и в обществе он будет человеком, а не свиньей.», «Так Бекетова и до этого был в таком состоянии.... Интересно, что люди без определенного места жительства лежат, соблюдая дистанцию», – отметили в сети.

Напомним, неадекват в Киеве устроил шоу в супермаркете.

Как сообщала Politeka, опасное развлечение харьковских подростков попало на видео.

Также Politeka писала, что в Харькове водитель трамвая травмировал пассажиров.