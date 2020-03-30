В сети показали, как выглядит метро в Харькове без пассажиров
Фото появилось на харьковском канале в Телеграм, сообщает Politeka.net.
«Апокалиптичное метро, станция Победа в ожидании шановных пассажиров», – отметили в сети.
Так, на коллаже из четырех фото можно рассмотреть станцию метро «Победа» без пассажиров, пустующие скамьи, а также пустующий вагон без людей. В целом, снимки получились пугающими и непривычными для харьковчан.
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Также интересно, что горожане с нетерпением ждут открытия метро и даже считают минуты. Так, 29 марта в 15 часов до открытия метро оставалось 614 часов и 15 минут.
Отметим, что «Победа» – это 30-я станция Харьковского метрополитена. Расположена на Алексеевской линии метро за станцией «Алексеевская».
Напомним, что в Харькове вандалы порисовали пустующее метро.
В Харькове неизвестные порисовали подземный переход в метро, повредили обшивку стен и магазинов. Кроме того, в подземке просто засели бездомные.
«Метро по 8 преобразилось за время карантина», – подписали кадры авторы публикации.
Так, на фотоподборке видно, как подземные переходы в метро Харькова «преобразились»: порисованные граффити стены, отогнутая сталь на окне киоска, зарисованные рекламные плакаты и прочее. Кроме того, на фото попали бездомные, которые удобно расположились под стенкой на дистанции друг от друга.
В сети пользователи прокомментировали увиденное, назвав своих соседей по городу дикарями и другими похожими словами, а также возмутившись на то, как будет выглядеть родной город после окончания карантина.
«Дикари...», «Ну теперь настоящий Нью-Йорк», «Вот уроды», «А что вы хотели, вполне предсказуемо», «знаете стишок: кроха сын к отцу пришел... вот этому хорошо и плохо учить надо с пеленок в семье, тогда и в обществе он будет человеком, а не свиньей.», «Так Бекетова и до этого был в таком состоянии.... Интересно, что люди без определенного места жительства лежат, соблюдая дистанцию», – отметили в сети.
Напомним, неадекват в Киеве устроил шоу в супермаркете.
Как сообщала Politeka, опасное развлечение харьковских подростков попало на видео.
Также Politeka писала, что в Харькове водитель трамвая травмировал пассажиров.