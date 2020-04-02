По некоторым адресам воды не будет до завтра

Семь районов Харькова в четверг, 2 апреля, остануться без воды

Причина – ремонтные работы, которые проводят сотрудники коммунального предприятия «Харьковводоканал», передает Politeka.

В некоторых районах водоснабжение планируют возобновить уже сегодня вечером, в некоторых – завтра.

В Московском районе города до восьми часов вечера воды не будет по таким адресам: въезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с). Также ремонты проодятся на ул. Гвардейцев Широнинцев, 47-а (п. №2, стояк) до 20:00 2 апреля, ул. Валентиновская (Блюхера), 20-б (п. №1, стояк) до 17:00 2 апреля.

В Индустриальном районе на бульваре Ивана Каркача запланирован ремонт стояка в четвертом подъезде. Воду дадут в 20:00 сегодня.

В Киевском районе роботы проводятся по таким адресам: ул. Академика Проскуры, 3 (п. №6), ул. Героев Труда, 20/321 (п. №6, стояк). Водоснабжения не будет до 20:00 3 апреля.

В Новобаварском районе воду без воды до 20:00 сегодняшнего дня будут жители дома по ул. Семинарская (Володарского), 57-б, где запланирован ремонт стояка.

В Слободском районе Харькова коммунальщики ремонтируют спаренный стояк в 11 подъезде дома №20 на проспекте Льва Ландау. Воду дадут после 20:00.

Больше всего домов отключено от водоснабжения в Шевченковском районе Харькова:

ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), ул. Ахсарова, 15-а (п. №1, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская) (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), ул. Серебряная (ч/с), пер. Авиахимический (ч/с), ул. Авиахимическая (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Бородиновская (ч/с), ул. Софиевская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Товарищеская (ч/с), пер. Товарищеский (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с), пер. Макеевский (ч/с), ул. Рудаковская (ч/с), ул. Кутузовская (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), ул. Пржевальского (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Вячеслава Чорновола (Павла Лебедева) (ч/с), ул. Веселая (ч/с), ул. Макаровская (ч/с). Воду включат в 20:00 2 апреля.

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