В Харькове женщина рискнула жизнью, чтобы помыть окна

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на популярный паблик в соцсети инстаграм.

Харьковчанка почти полностью свесилась из окна на большой высоте, чтобы помыть окна.

«Чистота > безопасность. Приоритеты, которые мы заслужили», – подписали снимок в сети.

В комментариях некоторые пользователи сети испугались за жизнь мойщицы окон, другие же начали иронизировать и подшучивать с нее. Одна женщина отметила, что сама так моет окна.

«Я тоже так окна мою на 8 этаже. главное – быть уверенным, шо крепко держишься», «Главное – ключи в карман положить», «Мойщик окон на удаленке», «Жуть», «Главное, чтобы в маске была!», «Надеюсь это 2-й этаж», «Тю, солнце ж светит, как окна не помыть перед Пасхой:)», «Наверное, ей нечего терять, это печально», «невероятная тупость», – пишут под фото харьковчане.

Напомним, что в Харькове носят прокладки на лице вместо медицинских масок. Во время дефицита медицинских масок в аптеках на Харьковщине, некоторые придумывают свои из подручных средств. В ход идут не только строительные шлемы, а женские прокладки.

«Защита на максималках от Чудо-маркета», – подписали кадр в сети из магазина сети «Чудо-маркет» в Харькове, на котором кассирша работает в настоящем шлеме.

«Название придумайте сами», – не хватило слов для описания снимка из отделения новой почты, куда зашел харьковчанин с прокладкой на лице.

«Самоизоляция уровня ХХ»: на фото из сети можно увидеть, как харьковчане заклеивают картоном окна квартиры на первом этаже.

Напомним, автохам заставил прогуляться пассажиров трамвая.

Как сообщала Politeka, автохамы перекрыли дорогу скорой помощи.

Также Politeka писала, что в Харькове водитель попал в ловушку коммунальщиков вместе с авто.