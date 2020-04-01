С улиц Харькова уходят парковщики, и они не будут больше принимать оплату с водителей за парковочное место
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию от городского головы Геннадия Кернеса.
Теперь автовладельцы смогут оплачивать парковку через мобильные приложения. Среди них – «Е-паркування», которое уже можно будет скачать в маркетах. Также заплатить можно через «Приват24» в разделе Транспорт/Авто. Еще один враиант – при помощи смс-паркинга. Этим способом рассчитаться смогут те, у кого нет смартфона.
Тем, кто постоянно пользуется муниципальными парковками, в горсовете предлагают приобрести «парковочный талон», который предусматривает безлимитную парковку на 30 дней.
Апрель резко ворвался в Украину, погода сразу же покажет характер: дельный прогноз
Женька из "Сватов" показала, как выглядела 20 лет назад, вся побитая: "Вообще не узнать!"
Самому быстрому нокауту в истории ММА исполнилось 6 лет, видео: хватило секунды
Свитолина похвасталась фигурой в облегающей майке, фото: лучший ракурс
За контролем оплаты будут следить инспекторы по парковке, у которых есть необходимое оборудование. Если будут выявлены нарушители, им придется заплатить штраф.
Проблема с парковкой в Харькове актуальна уже давно. Владельцы авто оставляют машины на тротуарах, на пути следования общественного транспорта, закрывают подъезды к домам и больницам. С ними уже пытались бороться с помощью Инспекции по паркованию.
В полномочия инспекторов входили привлечение к административной ответственности за неправильные парковку и стоянку, а также контроль за размещением и функционированием площадок для платной парковки. Они осуществляли фото- или видео-фиксацию правонарушения, составляли на месте уведомление о привлечении нарушителя к административной ответственности с указанием реквизитов, по которым необходимо было оплатить штраф.
Однако за время работы инспекторов сообщений о парковке где попало, в том числе на трамвайных путях и на газонах, меньше не стало.
Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал, что в городе против нарушителей правил дорожного движения будут применять эвакуаторы.
Напомним, автохам заставил прогуляться пассажиров трамвая.
Как сообщала Politeka, автохамы перекрыли дорогу скорой помощи.
Также Politeka писала, что в Харькове водитель попал в ловушку коммунальщиков вместе с авто.