С улиц Харькова уходят парковщики, и они не будут больше принимать оплату с водителей за парковочное место

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию от городского головы Геннадия Кернеса.

Теперь автовладельцы смогут оплачивать парковку через мобильные приложения. Среди них – «Е-паркування», которое уже можно будет скачать в маркетах. Также заплатить можно через «Приват24» в разделе Транспорт/Авто. Еще один враиант – при помощи смс-паркинга. Этим способом рассчитаться смогут те, у кого нет смартфона.

Тем, кто постоянно пользуется муниципальными парковками, в горсовете предлагают приобрести «парковочный талон», который предусматривает безлимитную парковку на 30 дней.

За контролем оплаты будут следить инспекторы по парковке, у которых есть необходимое оборудование. Если будут выявлены нарушители, им придется заплатить штраф.

Уважаемые харьковчане! Улучшение качества предоставления услуг – приоритет в развитии города. Поэтому мы реформируем систему муниципальных парковок в Харькове. Первые результаты уже есть, их ощутит каждый водитель: 1. Парковщики уходят с улиц города и больше не будут принимать оплату за парковочное место; 2. Харьковчане смогут оплачивать за парковку удобным для себя способом: ⁃ через новое мобильное приложение «Е-паркування», которое уже завтра можно будет скачать в маркетах; ⁃ через «Приват24» в разделе Транспорт/Авто; ⁃ при помощи смс-паркинга. Этим способом рассчитаться смогут те, у кого нет смартфона; ⁃ постоянным пользователям муниципальных парковок рекомендую приобрести «парковочный талон», который предусматривает безлимитную парковку на 30 дней. 3. Контролировать оплату будут инспекторы по парковке. У них уже есть необходимое оборудование. Нарушителям, которые не платят будет выписан штраф. Мэрия внедряет современные подходы, которые теперь доступны харьковчанам. Второго апреля , в 12.00 по этой ссылке https://www.youtube.com/watch?v=OzdOGtfbtqc пройдёт онлайн видео-конференция, где представители горсовета подробнее расскажут про изменения для водителей, а желающие смогут задать вопросы. Gepostet von Геннадий Кернес am Dienstag, 31. März 2020

Проблема с парковкой в Харькове актуальна уже давно. Владельцы авто оставляют машины на тротуарах, на пути следования общественного транспорта, закрывают подъезды к домам и больницам. С ними уже пытались бороться с помощью Инспекции по паркованию.

В полномочия инспекторов входили привлечение к административной ответственности за неправильные парковку и стоянку, а также контроль за размещением и функционированием площадок для платной парковки. Они осуществляли фото- или видео-фиксацию правонарушения, составляли на месте уведомление о привлечении нарушителя к административной ответственности с указанием реквизитов, по которым необходимо было оплатить штраф.

Однако за время работы инспекторов сообщений о парковке где попало, в том числе на трамвайных путях и на газонах, меньше не стало.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал, что в городе против нарушителей правил дорожного движения будут применять эвакуаторы.

Напомним, автохам заставил прогуляться пассажиров трамвая.

Как сообщала Politeka, автохамы перекрыли дорогу скорой помощи.

Также Politeka писала, что в Харькове водитель попал в ловушку коммунальщиков вместе с авто.