Электроэнергию во время карантина в Харькове и регионе отключать не будут

Это распространяется и на тех граждан, у которых есть долги за электричество, передает KHARKIV Today со ссылкой на пресс-секретаря АО «Харьковоблэнерго» Владимира Скичко.

По его словам, на время карантина действует мораторий на отключение. Однако вместе с тем он попросил по возможности оплачивать услуги, поскольку компания свои обязательства перед абонентами выполняет, а ее единственный источник существования – поступление денег от потребителей.

В свою очередь в некторых районах области тех, кто задолжал за электроэнергию, пугают «концом света». Так, в Люботине в общежитии по улице Слобожанская, 28 повесили объявление о том. что 5 апреля отключат свет, если люди не рассчитаются с долгами.

О том, что эта информация неправдива, заявил директор Люботинского коммунально жилищно- ремонтно-эксплуатационного предприятия Петр Ткаченко. Он назвал такое объявление провокацией и зверил, что никто из его сотрудников подобного не размещал.

Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", в том числе, указано, что на период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается начислять и взимать штрафы или пеню за несвоевременную оплату платежей, а также приостанавливать или останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг из-за неуплаты или оплаты не в полном объеме.

В случае отключения электроэнергии или предупреждения об этом можно звонить в колл-центр «Харьковоблэнерго» по телефонам: (057) 34-24-413, (050) 05-40-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413.

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