В Харькове развернули палатки для приема зараженных коронавирусом

Палатки поставили на территории 22-й больницы. Информация об этом появилась в местных СМИ и соцсетях, сообщает Politeka.

В палатках врачи смогут проводить первичный осмотр пациентов с коронавирусом и принимать решения по их дальнейшей госпитализации. Всего таких 6 пунктов на Харьковщине.

В каждой палатке находится несколько раскладных кроватей с матрацами, твердотопливная печь.

По данным ДСНС, по всей Украине установили 217 таких пунктов.

В сети уже начали смеяться с подобных принятых мер в нашей стране, сравнивая с китайскими, где за неделю построили новую современную больницу со всем нужным для заболевших коронавирусом.

Напомним, что по состоянию на утро, 31 марта, количество зараженных в Украине выросло, среди жертв есть даже чиновники. Так, вечером 30 марта в Минздраве Украины сообщили о 548 зараженных коронавирусом. Погибло 13 украинцев. Выздоровели 8.

Болезнь была обнаружена у главы Закарпатской ОГА Григория Самардака. По словам чиновника, болезнь подтвердилась лабораторно, в связи с чем он ушел на самоизоляцию вместе с семьей.

Также стало известно, что 21-летняя жительница Броваров под Киевом успешно одолела болезнь. Тесты показывают негативный результат.

А уже бывший министр здравоохранения Илья Емец перед отставкой рассказал украинцам, что правительство одобрило предложение ведомства о том, что карантин в стране необходимо ужесточить.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, Распутин предсказал, чем обернется коронавирус для человечества: "В преддверии очищения".

Как сообщала Politeka, вирусолог назвала препараты, которые могут противостоять болезни: "Деактивирует коронавирус".

Также Politeka писала, что "слуга" одним фото показала защиту нардепов от коронавируса: пока врачи сами покупают маски.