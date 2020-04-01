Теплая погода на выходных мотивировала сотни харьковчан, несмотря на карантин, отправится на природу на пикник и шашлыки

В результате окрестности города и места отдыха оказались усеяны мусором. Об этом передает Politeka со ссылкой на фото в соцсетях.

Как видно на снимках, людям абсолютно плевать не только на собственную безопасность, но и на окружающую среду. Лески заполонили пластиковые пакеты, пустые бутылки, целые пакеты с мусором, которые отдыхающие не удосужились донести хотя бы до первой попавшейся урны.

В комментариях такое поведение традиционно возмутило пользователей, уверенных, что с таким менталитетом украинцы еще долго не смогут называть себя европейцами.

«В Беларуси, если вас словили бы или кто-то предоставил доказательства того, что ты оставил срач в лесу после себя, штраф – это минимум, могут конфисковать авто, на котором заезжали в этот лес», «У нас, жаль, не Германия», «Быдло!!», «Быдломасса», «Видимо, для некоторых мусорить и жрать в мусоре естественная среда обитания», «В этом вся суть нашей проблемы! Жрать - на халяву, гадить - от души!», «Очень надо штрафовать и наказывать уборкой леса. У нас не люди, а парнокопытные», – пишут под публикацией.

Тем временем правоохранители сообщили, что хождение украинцев по улицам без масок и приготовление шашлыков на природе во время карантина не являются основаниями для штрафа.

В разговоре с журналистами представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко объяснил, что маска и запрет на пикники – это рекомендации государства.

В случае нарушения полиция может провести профилактическую беседу, но не больше. Правда, Шевченко не исключает, что в будущем основания для штрафов за такие нарушения могут появиться.

Напомним, харьковчанам показали, как перевозят мясо в разгар карантина.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине определились с больницами для приема больных коронавирусом.

Также Politeka писала, что харьковчанам рассказали, когда закончится отопительный сезон.