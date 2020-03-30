Карантин оставил харьковчан без спортзалов и ограничил в посещении даже спортплощадок во дворах

Однако, как показала практика, при желании поддерживать спортивную форму можно даже в самоизоляции.

В группе «ХС Харьков» появилось видео, на котором парень превратил поход в погреб за картошкой в комплекс упражнений. Чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца.

На видео молодой человек в спортивной куртке и шортах сначала упражняется, ухватившись руками за края люка, ведущего в погреб во дворе многоэтажжки. Затем он погрузил на плечи мешок картошки и делает выпады.

«Как показывает практика, тем, кто в парке, - п**уй, а этого заметут и оштрафуют :)», «из бункера вылез 3-и подхода по 15 и потом еще 1 на силу и обратно в подземелье смотреть новости по Ґ+Ґ», «От всего польза: и доставка, и разминка... 👍», «Малыха отправила за картохой на случай зомби апокалипсиса», – пишут под публикацией.

Как известно, полторы тысячи правоохранителей вышли патрулировать улицы населенных пунктов региона, в том числе и Харькова, чтоб выявить граждан, которые нарушают правила карантина. Полицейские проверяют площади, парковые зоны, берега водоемов и другие места отдыха, где, несмотря на запреты, собираются десятки людей.

Пока что гражданам рассказывают о том, почему нельзя нарушать предписания. Однако если те будут и дальше игнорировать, в ход пойдут штрафные санкции. А суммы фигурируют немаленькие: от 17 до 34 тысяч гривен.

Что касается правил, то, в первую очередь, необходимо избегать массового собрания людей и не собираться больше двух человек. По возможности стоит придерживаться режима самоизоляции и выходить из дома только в случае крайней необходимости. На улице следует держать дистанцию между людьми в полтора метра.

Вот это мы понимаем тренировки при карантине 💪 а не ваши эти массовые сборы в парке Горького 😅 Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 30. März 2020

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния коронавирусу.

Как сообщала Politeka, главный борец с коронавирусом госпитализирован на Харьковщине.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, где их будут лечить от коронавируса.