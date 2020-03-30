Каждый борется с угрозой, как может

Сознательныегорожане решили обезопасить себя и своих соседей от одного из источников заражения коронавирусом

Как известно, очень часто вирус передается через руки, передает Politeka. И чтобы минимизировать этот риск, житель одного из многоэтажных домов на Северной Салтовке нашел «бесконтактный» метод нажатия кнопки лифта. Соответствующее фото опубликовали в группе «ХС Харьков».

Он прикрепил возле подъемника губку, в которую натыкал обычных зубочисток, и тут же приклеил инструкцию.

«Дорогие соседи, давайте одолеем коронавирус вместе.

Возьмите зубочистку. Нажмите на кнопку лифта. Выкиньте зубочистку в коробочку.

Будьте здоровы!», – говорится в тексте.

Однако не все пользователи верят в успех подобной затеи и настроены скептически.

«Судя по воспитанию наших людей (а по наблюдению, это каждый второй) не исключение, что кто-то из особо воспитанных чихнет на них или кашлять будет. Дабы обезопасить себя, носите всё свое, и будет вам счастье», «Ага, до первого чиха на них )», «А потом еще в зубах поковыряться», «Еще не факт, здоровый ли человек туда вставлял те огрызки», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что в Харькове подтвердился первый случай заражения коронавирусом. Болезнь протекает в легкой форме, мужчина находится на самоизоляции. Ему меньше 30 лет, и недавно он вернулся из Франции. Было установлено, что в инкубационный период мужчина контактировал с 17 людьми, и сейчас все они также на самоизоляции под наблюдением врачей.

Напомним, харьковчанам показали, где их будут лечить от коронавируса.

Как сообщала Politeka, главный борец с коронавирусом госпитализирован на Харьковщине.

Также Politeka писала, что харьковский бизнесмен поплатился за попытку прокормить семью на карантине.