Сознательныегорожане решили обезопасить себя и своих соседей от одного из источников заражения коронавирусом
Как известно, очень часто вирус передается через руки, передает Politeka. И чтобы минимизировать этот риск, житель одного из многоэтажных домов на Северной Салтовке нашел «бесконтактный» метод нажатия кнопки лифта. Соответствующее фото опубликовали в группе «ХС Харьков».
Он прикрепил возле подъемника губку, в которую натыкал обычных зубочисток, и тут же приклеил инструкцию.
«Дорогие соседи, давайте одолеем коронавирус вместе.
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- Возьмите зубочистку.
- Нажмите на кнопку лифта.
- Выкиньте зубочистку в коробочку.
Будьте здоровы!», – говорится в тексте.
Однако не все пользователи верят в успех подобной затеи и настроены скептически.
«Судя по воспитанию наших людей (а по наблюдению, это каждый второй) не исключение, что кто-то из особо воспитанных чихнет на них или кашлять будет. Дабы обезопасить себя, носите всё свое, и будет вам счастье», «Ага, до первого чиха на них )», «А потом еще в зубах поковыряться», «Еще не факт, здоровый ли человек туда вставлял те огрызки», – пишут в комментариях.
Ранее мы писали, что в Харькове подтвердился первый случай заражения коронавирусом. Болезнь протекает в легкой форме, мужчина находится на самоизоляции. Ему меньше 30 лет, и недавно он вернулся из Франции. Было установлено, что в инкубационный период мужчина контактировал с 17 людьми, и сейчас все они также на самоизоляции под наблюдением врачей.
Напомним, харьковчанам показали, где их будут лечить от коронавируса.
Как сообщала Politeka, главный борец с коронавирусом госпитализирован на Харьковщине.
Также Politeka писала, что харьковский бизнесмен поплатился за попытку прокормить семью на карантине.