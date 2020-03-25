Карантин из-за коронавируса и штрафные санкции за его нарушение больнее всего ударят по малому бизнесу

Что именно произойдет, пояснил блогер Евгений Зуб. Видео с рассказом о реалиях жизни бизнеса на карантине разместили в группе «Брутальный Харьков».

По словам мужчины, он отправился на СТО, чтобы сделать развал-схождение, и когда выезжал из бокса, к работнику станции техобслуживания нагрянули правоохранители. Они обвинили его в нарушении правил карантина, выставили из помещения и все опечатали.

Такое развитие событий немало возмутило героя записи.

«Вот представьте: у него дети, жена, родители. Как кормить? Как обеспечивать? Сейчас все уйдут в гаражи. Смотрите: если ты работаешь, и пришли копы тебя хлопнули, то платишь штраф от 35 до 170 тысяч гривен!!! За что ты платишь штраф? За то, что ты хочешь прокормить свою семью!?», – возмущается Евгений.

"Сейчас весь бизнес в Харькове уйдет в гаражи" Видео: Женя Зуб Gepostet von Брутальный Харьков am Dienstag, 24. März 2020

В свою очередь люди недоумевают, кто же теперь будет ремонтировать автомобили, ведь неисправное транспортное средство куда опаснее на дороге, чем коронавирус. Другие уверены, что такие штрафы – «золотая жила».

Ранее мы писали, что в Харькове из-за явных нарушений требований карантина открыто три уголовных производства. Кроме того, административные меры приняты к десяткам предпринимателей, которые не прекратили хозяйственную деятельность (в основном, это касается торговли и оказания мелких услуг).

Нарушителям придется раскошелиться на штрафы: они составляют от 17 до 170 тысяч гривен.

Напомним, патриарх Кирилл выдал миру молитву от коронавируса.

Как писала Politeka, сеть взорвал поток тоскующих на карантине котов, забавные кадры: «Какая там работа».

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