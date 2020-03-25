Ограничения на проезд в общественном транспорте в Харькове из-за карантина практически ежедневно оборачиваются грандиозными скандалами, протестами и драками

Оказавшись перед лицом серьезных трудностей, не все люди готовы проявлять альтруизм, а переходят в режим «выживает сильнейший». Больше всего в этой ситуации достается слабым и старым, передает Politeka.

Очередной пример «человеколюбия» продемонстрировали в троллейбусе, который курсирует по маршруту №35. Водитель отказался ехать, пока из салона не выйдет «лишний пассажир», а люди, в свою очередь, нашли, кого вышвырнуть, и набросились на него с оскорблениями и угрозами.

Соответствующая запись появилась в группе «ХС Харьков».

Так уж получилось, что в эпицентре скандала оказался 81-летний старик, которому надо было доехать до дома. Откуда именно тот ехал, история умалчивает. Главный «герой» записи – мужчина в красной куртке. Он не подбирает выражений в адрес пенсионера, активно пересыпая свой спич ненормативной лексикой.

«Я с пяти часов на самосвале вкалываю… Чего меня должны считать из-за тебя, ко*ла. Я счас повыкидаю на***й. Тебе скучно на лавке сидеть?», – не унимается он.

В свою очередь старик пытается огрызаться в ответ, но напор разъяренного пассажира унять не получается.

В конце концов водитель, ранее заявлявший, что не готов платить штраф в 17 тысяч за лишних, пригрозил, что вообще никуда не поедет, если скандал не прекратят.

Осторожно: ненормативная лексика!

В 35 троллейбусе разборки из-за «11 пассажира». Водитель отказывается ехать, пассажиры грозятся вышвырнуть лишнего. Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 24. März 2020

Запись вызвала очень оживленную дискуссию в комментариях. Одни люди стали на сторону старика, другие заступаются за тех пассажиров, которым нужно ехать на работу.

«Пенсов надо выкидывать, а то лазят везде, а люди на работу не могут доехать», «А пенсы не люди? Скотский комментарий», «А что будет с нами к концу карантина, если уже сейчас обозленные на несчастных пенсионеров. А ведь не они занесли вирус. Скоро фраза: "Старших нужно уважать" уйдет в прошлое. Не нужно так со стариками, можно же объяснить им ситуацию и предложить ездить в другое время», «И опять пенсионеры. Не сидится дома», «Кто то по делам или на работу едет, а пенсионерам лишь бы покататься....», «Звери добрее, чем люди, до чего уже докатились, ужас», «Пенсионеры, как дети малые.. Из 10 человек в троллейбусе половина пенсионеров. Вот куда они ездят???», «Фу. Нашли на ком зло срывать. Надеетесь не дожить до пенсии?», – пишут пользователи.

Однако далеко не все водители придерживаются лимита. Вот, например, картина в одной из городских маршруток.

Напомним, в Харькове мужчина с пистолетом устроил переполох на остановке.

Как сообщала Politeka, киевлянку оштрафовали на 17 тысяч из-за нарушений правил карантина.

Также Politeka писала, что харьковчане удивили нестандартной защитой от коронавируса.