В Харькове местных продавцов начали массово штрафовать из-за нарушений правил карантина
Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке соблюдения карантинных мероприятий, введенных в областном центре в связи эпидемией коронавируса. Об этом сообщили в ГУ НПУ Харьковской области.
Полицейские проверили продавцов в Шевченковском, Индустриальном, Основянском, Новобоварском и др. районах города.
Так, из-за явных нарушений требований карантина открыто три уголовных производства. Кроме того, административные меры приняты к десяткам предпринимателей, которые не прекратили хозяйственную деятельность (в основном, это касается торговли и оказания мелких услуг).
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Нарушителям придется раскошелиться на штрафы: они составляют от 17 до 170 тысяч гривен.
Аналогичная работа проводится и на территории районов области, добавили в ГУ Национальной полиции.
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