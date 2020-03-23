В Харькове местных продавцов начали массово штрафовать из-за нарушений правил карантина

Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке соблюдения карантинных мероприятий, введенных в областном центре в связи эпидемией коронавируса. Об этом сообщили в ГУ НПУ Харьковской области.

Полицейские проверили продавцов в Шевченковском, Индустриальном, Основянском, Новобоварском и др. районах города.

Так, из-за явных нарушений требований карантина открыто три уголовных производства. Кроме того, административные меры приняты к десяткам предпринимателей, которые не прекратили хозяйственную деятельность (в основном, это касается торговли и оказания мелких услуг).

Нарушителям придется раскошелиться на штрафы: они составляют от 17 до 170 тысяч гривен.

Аналогичная работа проводится и на территории районов области, добавили в ГУ Национальной полиции.

Напомним, что «В борьбе с коронавирусом все средства хороши», – решил митрополит УПЦ МП Онуфрий и сделал посильный вклад в защиту харьковчан от эпидемии

Он совершил крестный ход вокруг города с иконами Озерянской Божией матери, а также Новомученников и Исповедников.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий и остальные служители провели молебны возле поклонных крестов на въезде в Харьков.

В епархии сообщили, что они «возносили молитвы Господу Богу, Всемилостивой Владычице Богородице, святым угодникам об избавлении от губительного поветрия и смертоносной заразы, осеняя город и его жителей чудотворным образом и окропляя святой водой».

Ранее мы рассказывали о том, что в России «боевые бабки» Путина провели ритуал очищения РФ от коронавируса. Соответствующее видео вызвало в сети гомерический хохот.

В кадре – шесть женщин пенсионного возраста, именно той категории, которая, между прочим, является самой уязвимой для коронавируса.

В руках все держат цветные плакаты с распечатанным на них изображением вируса. «Запевала» произносит речь, от которой, наверное, у американского президента Дональда Трампа уши горели красным пламенем.

"Бойові загони" путіна показують боротьбу з коровірусом в россії. Авжеж не забули згадати Америку і Трампа. Тут навіть і діагноз поставити важко.

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Напомним, патриарх Кирилл выдал миру молитву от коронавируса.

Как писала Politeka, сеть взорвал поток тоскующих на карантине котов, забавные кадры: «Какая там работа».

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