Далеко не всем украинцам повезет лечиться от коронавируса в ВИП-палатах

Слова властей о том, что Украина готова к возможной вспышке эпидемии коронавируса, разбиваются о реальность, которая далека от пафосных речей чиновников

Пока в Киеве ВИП-персоны, которые привезли в столицу коронавирус из Куршевеля, диктуют в больницах медикам свои правила, требуя отдельные палаты, комфорт и персонал, простым украинцам выбирать не приходится.

В каких условиях больницы даже не в регионах, а в городах-миллионниках, показали на примере Харькова, передает Politeka.

В группе «Харьковские Будни» в социальной сети Фейсбук опубликовали несколько фотографий, сделанных в Харьковской областной инфекционной клинической больнице.

На кадрах – старые пружинные кровати производства 50-60 годов прошлого века с не менее старыми матрацами. Коридоры заставлены видавшей виды мебелью, а санузел не выдерживает никакой критики.

«Эти жуткие кадры пришли из 22 областной инфекционной больницы, где вас готовы принять и лечить от возможного вируса, надеюсь, и они тоже будут здесь проходить лечение», – написал автор публикации, имея в виду под словом «они» властьимущих и местных ВИП-персон.

«А откуда у них возьмутся лучшие условия? Так же было и 20 лет назад! Ничего не изменилось! Разруха, бомжатня! Я уверена, что финансирование на единственную инфекционную больницу достаточное, только где оно все? Проверить бы кубышку главврача?», – пишет пользователь Ольга Фролова.

«Надо побольше таких кадров из всех украинских больниц. Народ должен это видеть», «Стыдно!!! Что те деньги, которые выделялись на ремонт отделения, шли на ремонт платных палат», «Бывает и хуже. Всем здоровья и туда не попадать», – отмечают другие.

Ранее мы рассказывали о том, что в сети показали условия в районной больнице Хуста на Закарпатье. В частности, прачечная медучреждения не видела новой техники и элементарного ремонта не один десяток лет.

Напомним, стало известно, что ждет харьковчан в случае подтверждения коронавируса.

Как сообщала Politeka, в Харькове у спасателей переполох из-за детей.

Также Politeka писала, что харьковский бизнесмен поплатился за попытку прокормить семью на карантине.