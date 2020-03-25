Несмотря на то, что на Харьковщине пока не зафиксировано ни единого подтвержденного случая заражения COVID-19, медики советуют не расслабляться

Врачи дали четкие рекомендации на сайте Министерства здравоохранения, как вести себя во время эпидемии коронавируса. Они настоятельно просят граждан избегать контактов с людми, у которых есть признаки ОРВИ, продукты не есть сырыми и подвергать их термической обработке, не прикасаться к лицу, а если появились симптомы гриппа – немедленно обращаться к врачу.

Последний пункт был отдельно озвучен на внеочередной сессии Харьковского горсовета, передает NewsRoom.

Вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан отметила, что эта рекомендация касается в первую очередь людей, вернувшихся из-за границы, особенно из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса.

Журналистам она озвучила алгоритм действий в таких случаях:

1. При наличии подписанной декларации необходимо обратиться к семейному врачу, сообщив информацию о поездке. Если декларации нет, нужно позвонить в поликлинику по месту проживания и предоставить ту же информацию, а также сообщить о состоянии здоровья.

2. Следующий этап – самоизоляция на две недели. Если признаки ОРВИ есть, то стоит еще раз обратиться к семейному врачу.В случае появления температуры и сухого кашля нужно немедленно вызвать скорую.

Граждан с подозрением на коронавирус будут направлять в областную инфекционную больницу и в течение суток обследовать их. Если у человека обнаружат ОРВИ или грипп, он может продолжить лечение как в медучреждении, так и дома (по желанию).

Сотрудники упомянутого выше учреждения уточнили, что граждане, которые вернулись из-за границы, должны не просто оставаться дома, но и максимально ограничить контакты со своими близкими. С получением продуктов, воды и медикаментов им могут помочь родные или же службы доставки.

По словам заведующей приемным отделением инфекционки Светланы Молоковой, идеальный вариант – это остаться человеку одному в квартире. Если такой возможности нет, то хотя бы в отдельной комнате.

«В местах общего пользования (ванная, кухня) лучше не находиться одновременно, в крайнем случае сохранять расстояние в полтора метра. Регулярно проветривать помещения, использовать бактерицидные средства и антисептики. Когда человек выходит из комнаты, маску должен надевать и он, и члены его семьи», - пояснила она.

Если человек попал в больницу с подозрением на COVID-19, то в течение суток его обследуют для установки диагноза. В случае обнаружения другого инфекционного заболевание его положат в отделение для лечения гриппа и ОРВИ.

Но в случае подтвержения коронавируса пациента разместят в одном из боксов в специальном отделении. Дальнейшее его лечение будет проходить по протоколам, разработанным с учетом опыта Китая и других стран. Пациент будет находиться в стационаре до получения отрицательных результатов тестов.

Тем временем в Харькове начали опечатывать детские площадки на время карантина. Детям теперь нельзя кататься с горок, на качелях и каруселях. На сиденья качелей приклеили объявление, что карантин – это не каникулы, и гулять в местах массового скопления запрещено.

Ранее мы писали о том, неизвестные порисовали подземный переход в метро, повредили обшивку стен и магазинов. Кроме того, в подземке просто засели бездомные. Фото появились в местном паблике в инстаграм.

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«Экстренное сообщение от Геннадия Кернеса. Просьба: не терять самообладание, не терять рассудок и не терять позитива. Сохраняйте позитив, это поможет нам побороть коронавирус. И обязательное условие в этом положении: детям нужно давать шоколад, взрослым – принимать алкоголь, но немножко, только для иммунитета. Будьте здоровы, оставайтесь на позитиве. Геннадий Кернес ваш. Я с вами в ваших сердцах. Лучший мэр», – такой речью вечерние сумерки разбавила поклонница харьковского градоначальника.

"Геннадий Кернес, мы с тобой" Gepostet von Харьков 1654 am Sonntag, 22. März 2020

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Напомним, в Харькове водитель трамвая травмировал пассажиров.

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