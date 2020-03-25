В Харькове дети на карантине придумали себе новую «забаву»

Во время карантина в АДС "Харьковгоргаза" участились ложные вызовы пожарно-спасательной службы. Отмечается, что сотни звонков делают дети. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, за одни сутки аварийно-диспетчерская служба 104 АО "Харьковгоргаз" получает около 200 звонков, и весомая их часть (15-20%) оказываются заранее ложными, так как являются выходками детей или взрослых людей.

В Харьковгазе отмечают, что за ложные вызовы предусмотрено административное наказание и уголовная ответственность. За этим следует нарушение статьи 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях за "заведомо ложный вызов специальных служб".

«Ложные звонки отвлекают оператора и занимают телефонные линии, а в это время кто-то действительно нуждается в помощи пожарных, спасателей, медиков. Ведь в такие моменты счет идет на секунды. Поэтому родителям необходимо объяснять своим чадам последствия подобной выходки», – заявил начальник аварийно-диспетчерской службы Дмитрий Толпинский.

Напомним, что харьковским детям теперь нельзя кататься с горок, на качелях и каруселях. Детские площадки теперь запрещены для детей в Харькове. Фото опубликовали местные телеграм-каналы.

На сиденьях качелей приклеили объявление, что карантин – это не каникулы, и гулять в местах массового скопления запрещено.

Отметим, что в Харьковской области по состоянию на утро 25 марта до сих пор не обнаружили ни одного случая заболевания коронавирусом.

Напомним, что в Харькове неизвестные порисовали подземный переход в метро, повредили обшивку стен и магазинов. Кроме того, в подземке просто засели бездомные. Фото появились в местном паблике в инстаграм.

Так, на фотоподборке видно, как подземные переходы в метро Харькова «преобразились»: порисованные граффити стены, отогнутая сталь на окне киоска, зарисованные рекламные плакаты и прочее.

Напомним, неадекват в Киеве устроил шоу в супермаркете.

Как сообщала Politeka, опасное развлечение харьковских подростков попало на видео.

Также Politeka писала, что в Харькове водитель трамвая травмировал пассажиров.