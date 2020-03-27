Ажиотаж вокруг коронавируса взвинтил цены на продукты, которые, как считается, спасают от простуд

Так, в сети неоднократно обсуждали цены на лимоны, которые подорожали до 115-120 гривен за килограмм, а теперь их переплюнул чеснок, передает Politeka.

В группе «Харьков 1654» очевидец опубликовал фотографию цен в одном из фруктово-овощных киосков на улице Салтовское шоссе.

Как видно на снимке, килограмм чеснока стоит 190 гривен. Столько же молодого чеснока можно купить на 20 гривен дешевле.

«Как вам цены? Авокадо дешевле брать, чем чеснок», – подписал снимок автор публикации.

«Сжечь киоск вместе с чесноком 🤔», «жечь, может, киоск и не нужно, а вот как бактерицидное средство - можно запросто :) ...но, лучше таких беспредельщиков отправить хвойные веточки с шишками собирать - делать отвары и ими улицы мыть :)», «Где гарантия, что он не китайский?🤣 А доставка дорогая🤣», «Цены подняли барыги на 1 километре... Человек, который продаёт, сам, я думаю, в шоке, но торговать нужно... Другого выхода нет!! Проедь на 1 км и лучше там цены посмотри.... Там все выросло в закупке... Все там тарятся... Оттуда ноги растут», «золотое время барыг», – пишут пользователи в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что в супермаркетах подогревают ажиотаж якобы из-за отсутствия продуктов.

Как разгоняется «продуктовая паника» среди людей, ярко показала запись, сделанная камерой наблюдения в одном из супермаркетов.

На кадрах – молодой человек, которы сгребает в тележку продукты с полок, а затем снимает пустые стеллажи. После того, как необходимый контент набран, он спокойно выкладывает продукты обратно. В конце концов "герой" взял две упаковки продуктов, оставив пустую тележку и пошел на кассу.

Ах ты ж сученыш! Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 19. März 2020

За кадром эмоционально комментируют происходящее, отмечая, что именно такие персонажи и сеют панику среди населения.

Напомним, банки массово закрывают отделения, украинцы опустошают свои счета.

Как сообщала Politeka, назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

Также Politeka писала, что биолог раскрыла, когда закончится пандемия коронавируса.