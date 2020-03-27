Ажиотаж вокруг коронавируса взвинтил цены на продукты, которые, как считается, спасают от простуд
Так, в сети неоднократно обсуждали цены на лимоны, которые подорожали до 115-120 гривен за килограмм, а теперь их переплюнул чеснок, передает Politeka.
В группе «Харьков 1654» очевидец опубликовал фотографию цен в одном из фруктово-овощных киосков на улице Салтовское шоссе.
Как видно на снимке, килограмм чеснока стоит 190 гривен. Столько же молодого чеснока можно купить на 20 гривен дешевле.
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«Как вам цены? Авокадо дешевле брать, чем чеснок», – подписал снимок автор публикации.
«Сжечь киоск вместе с чесноком 🤔», «жечь, может, киоск и не нужно, а вот как бактерицидное средство - можно запросто :) ...но, лучше таких беспредельщиков отправить хвойные веточки с шишками собирать - делать отвары и ими улицы мыть :)», «Где гарантия, что он не китайский?🤣 А доставка дорогая🤣», «Цены подняли барыги на 1 километре... Человек, который продаёт, сам, я думаю, в шоке, но торговать нужно... Другого выхода нет!! Проедь на 1 км и лучше там цены посмотри.... Там все выросло в закупке... Все там тарятся... Оттуда ноги растут», «золотое время барыг», – пишут пользователи в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что в супермаркетах подогревают ажиотаж якобы из-за отсутствия продуктов.
Как разгоняется «продуктовая паника» среди людей, ярко показала запись, сделанная камерой наблюдения в одном из супермаркетов.
На кадрах – молодой человек, которы сгребает в тележку продукты с полок, а затем снимает пустые стеллажи. После того, как необходимый контент набран, он спокойно выкладывает продукты обратно. В конце концов "герой" взял две упаковки продуктов, оставив пустую тележку и пошел на кассу.
За кадром эмоционально комментируют происходящее, отмечая, что именно такие персонажи и сеют панику среди населения.
Напомним, банки массово закрывают отделения, украинцы опустошают свои счета.
Как сообщала Politeka, назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.
Также Politeka писала, что биолог раскрыла, когда закончится пандемия коронавируса.