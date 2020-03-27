Заместитель главы Харьковской ОГА по вопросам здравоохранения Михаил Черняк госпитализирован с воспалением легких

Чиновник, который также возглавляет штаб по противодействию распространения коронавируса COVID-19, с 26 марта находится в VIP-палате областной больницы, передает «Вечерний Харьков» со ссылкой на свои источники.

Сейчас он проходит медицинское обследование.

В облгосадминистрации журналистам подтвердили информацию о том, что чиновник на больничном, но диагноз COVID-19 у него на данный момент не подтвержден.

NewsRoom со ссылкой на два анонимных источника подтверждает, что у Черняка воспаление легких, однако он не в инфекционной больнице.

«При этом никто из наших собеседников не знает, проверяли ли чиновника на COVID-19», – пишут журналисты.

Теперь начальника штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций будут менять, а на Черняка, по причине болезни, пока не расписывают никаких официальных документов.

Изданию KHARKIV Today удалось пообщаться с замом главы ХОГА. Он подтвердил, что на данный момент находится в медучреждении. Однако почему его госпитализировали, не уточнял.

«Я в больнице, люди могут оказаться в больнице в любой момент. Что касается коронавируса, если врачи видят необходимость сдать анализы и будет результат, тогда о чем-то можно говорить».

Ранее в местных СМИ ходили слухи, что вирус он мог подхватить от замглавы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, у которого, как и у его жены COVID-19 официально подтвержден, и сейчас они лечатся в одной из столичных больниц. Однако Черняк в разговоре с представителями СМИ заверил, что не общался со Скоробогачом.

Также стало известно о том, что коронавирус подтвердился у бывшего начальника Харьковского управления милиции Анатолия Крищенко.

После расформирования милиции он в декабре 2015 года был назначен заместителем председателя Национальной полиции Украины - начальником Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Напомним, харьковчанам показали, где их будут лечить от коронавируса.

Как сообщала Politeka, в Харькове у спасателей переполох из-за детей.

Также Politeka писала, что харьковский бизнесмен поплатился за попытку прокормить семью на карантине.