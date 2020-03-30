На данный момент в регионе зафиксирован один случай заражения и два подозрения

В случае вспышки коронавируса больных с COVID-19 на Харьковщине будут принимать 17 больниц

Семь из них находятся в Харькове, 10 – в области, передает UA: Харьков.

По информации на на сайте Министерства здравоохранения Украины, выбор этих медучреждений «является общей позицией глав областных государственных администраций, Минздрава и НСЗУ». Они имеют необходимое оборудование для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

В Харькове людей с подозрением на COVID-19 будут принимать:

КНП "Городской клинический родильный дом №2 имени М.Х. Гельфериха" Харьковского городского совета

КНП "Городская клиническая многопрофильная больница № 17" Харьковского городского совета

КНП Харьковского областного совета "Областная детская инфекционная клиническая больница";

КНП Харьковского областного совета "Областная клиническая инфекционная больница";

КНП Харьковского областного совета "Областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения";

КНП Харьковского областного совета "Областная детская клиническая больница";

КНП "Городская клиническая больница № 13" Харьковского городского совета.

На инфографике четко видно, на сколько пациентов с коронавирусом рассчитана каждая из больниц и сколько есть в наличии аппаратов искусственной вентиляции легких.

В Харбковской области это центральные районные больницы в Чугуеве, Краснограде, Первомайском, Валках, Вовчанске, Змиеве, Балаклее, Богодухове, Лозовское и Купянское территориальные медицинские объединения.

По состоянию на 29 марта в 17 больницах региона насчитываются 4155 койко, 180 мест для изоляции больных, 805 инфекционных койкомест, 128 аппаратов искусственной вентиляции легких, 122 анестезиологи, 276 врачей.

На данный момент на Харьковщине подтвержден один случай заболевания коронавирусом и два новых подозрения. На самоизоляции находятся четыре сотни человек.

Напомним, в Харькове нашли управу на злостных нарушителей карантина.

Как сообщала Politeka, больницу для пациентов с коронавирусом хотят построить в Харькове.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, где их будут лечить от коронавируса.