За нарушение правил карантина в связи с коронавирусом харьковчанам светят огромные штрафы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полторы тысячи правоохранителей вышли патрулировать улицы населенных пунктов региона, в том числе и Харькова, чтоб выявить граждан, которые нарушают правила карантина. Полицейские проверяют площади, парковые зоны, берега водоемов и другие места отдыха, где, несмотря на запреты, собираются десятки людей.

Пока что все ограничивается разъяснительной работой, однако за последующее игнорирование правил предусмотрено наказание.

По словам старшего инспектора отдела участковых офицеров полиции УПД ГУ НП в Харьковской области Александра Сурмача, превентивные меры осуществляются в будние и выходные дни. Он подчеркнул, что эти действия направлены на защиту здоровья и жизни людей.

«Просьба к гражданам меньше времени находиться на улице и выходить из дома только для покупки продуктов питания и лекарств», – заявил он и предупредил, что в случае выявления лиц, которые уклоняться от соблюдения карантинных правил, они будут привлечены к административной ответственности. Штраф за нарушение санитарных норм и требований карантинного режима составляет от 17 до 34 тысяч гривен.

Правоохранители отмечают, что на выходных тот же Саржин Яр превращается в место массовых собраний людей. Взрослые идут гулять и берут с собой детей, игнорируя требования сидеть дома и соблюдать карантин.

Полицейские напоминают правила, которых необходимо придерживаться, чтобы избежать заражения и распространения вируса.

В первую очередь необходимо избегать массового собрания людей и не собираться больше двух человек. По возможности стоит придерживаться режима самоизоляции и выходить из дома только в случае крайней необходимости. На улице следует держать дистанцию между людьми в полтора метра.

В списке превентивных мер – соблюдение правил личной гигиены, помощь пожилым людям в покупке лекарств и продуктов, дистанционный режим обучения и работы, запрет на пользование детскими и спортивными площадками, максимальное ограничение пользования общественным транспортом и постоянная дезинфекция поверхностей, а также проветривание комнаты.

Ранее мы писали, что в Харькове уже есть один подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Еще у двух человек инфекцию подозревают.

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния коронавирус.

Как сообщала Politeka, главный борец с коронавирусом госпитализирован на Харьковщине.

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