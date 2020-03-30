За нарушение правил карантина в связи с коронавирусом харьковчанам светят огромные штрафы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полторы тысячи правоохранителей вышли патрулировать улицы населенных пунктов региона, в том числе и Харькова, чтоб выявить граждан, которые нарушают правила карантина. Полицейские проверяют площади, парковые зоны, берега водоемов и другие места отдыха, где, несмотря на запреты, собираются десятки людей.
Пока что все ограничивается разъяснительной работой, однако за последующее игнорирование правил предусмотрено наказание.
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По словам старшего инспектора отдела участковых офицеров полиции УПД ГУ НП в Харьковской области Александра Сурмача, превентивные меры осуществляются в будние и выходные дни. Он подчеркнул, что эти действия направлены на защиту здоровья и жизни людей.
«Просьба к гражданам меньше времени находиться на улице и выходить из дома только для покупки продуктов питания и лекарств», – заявил он и предупредил, что в случае выявления лиц, которые уклоняться от соблюдения карантинных правил, они будут привлечены к административной ответственности. Штраф за нарушение санитарных норм и требований карантинного режима составляет от 17 до 34 тысяч гривен.
Правоохранители отмечают, что на выходных тот же Саржин Яр превращается в место массовых собраний людей. Взрослые идут гулять и берут с собой детей, игнорируя требования сидеть дома и соблюдать карантин.
Полицейские напоминают правила, которых необходимо придерживаться, чтобы избежать заражения и распространения вируса.
В первую очередь необходимо избегать массового собрания людей и не собираться больше двух человек. По возможности стоит придерживаться режима самоизоляции и выходить из дома только в случае крайней необходимости. На улице следует держать дистанцию между людьми в полтора метра.
В списке превентивных мер – соблюдение правил личной гигиены, помощь пожилым людям в покупке лекарств и продуктов, дистанционный режим обучения и работы, запрет на пользование детскими и спортивными площадками, максимальное ограничение пользования общественным транспортом и постоянная дезинфекция поверхностей, а также проветривание комнаты.
Ранее мы писали, что в Харькове уже есть один подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Еще у двух человек инфекцию подозревают.
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