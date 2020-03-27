Харьковчане обратились к властям города с просьбой построить спецклинику для лечения больных коронавирусом

Соответствующая петиция появилась на сайте Харьковского городского совета, передает Politeka. Ее автор – некий Сергей Игоревич.

Он предложил свой путь победы над коронавирусом. Мужчина предлагает мэрии обратиться к правительству Китая с просьбой построить в Харькове больницу на тысячу коек, обеспечить ее медицинским обрудованием, работниками и лекарствами.

«Китай в настоящее время является единственным государством, которое имеет человеческие ресурсы, профессиональные ресурсы, материальные ресурсы, современные скоростные ресурсы для прекращения заболевания коронавирусом. У Китая есть святой и моральный долг помочь всем государствам, пострадавших от заболевания, которое родилось в Китае», – гласит текст петиции.

Чтобы ее приняли на рассмотрение в горсовете, она должна набрать не менее пяти тысяч голосов за 90 дней. Пока что за нее проголосовали всего 35 человек.

Как известно, строительство больницы для лечения больных смертоносным коронавирусом в китайском мегаполисе Ухань завершили в рекордно сжатые сроки – всего за 10 дней. Ее площадь составила 25 тыс. кв. м. В госпиталь на работу прибыли 1400 военных медиков.

В каких условиях находятся больницы в период эпидемии коронавируса даже не в регионах, а в городах-миллионниках в Украине, показали на примере Харькова. В группе «Харьковские Будни» в социальной сети Фейсбук опубликовали несколько фотографий, сделанных в Харьковской областной инфекционной клинической больнице.

На кадрах – старые пружинные кровати производства 50-60 годов прошлого века с не менее старыми матрацами. Коридоры заставлены видавшей виды мебелью, а санузел не выдерживает никакой критики.

Напомним, Украину охватила истерия, аптеки опустели из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, в Харькове у спасателей переполох из-за детей.

Также Politeka писала, что харьковский бизнесмен поплатился за попытку прокормить семью на карантине.