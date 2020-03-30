Отключать тепло в квартирах харьковчан городские власти пока не планируют

Отопительный сезон закончат не раньше 15 апреля, однако ситуация будет зависеть от погодных условий, передает UA: Харьков.

По словам главного инженера КП «Харьковские тепловые сети» Евгения Зинченко, для такого шага пока нет никаких оснований.

«Основное требование нормативных документов – температура +8 наружного воздуха в течение трех суток. Во-вторых, мы учитываем прогноз на более долгий период. Где-то так из числа 6-го будет отслеживаться такая температура. Поэтому будет принято отдельное решение», – пояснил он.

Зинченко также добавил, что до 15 апреля сезон отопления заканчивали всего несколько раз в 90-х годах прошлого века.

А вот в школах и детских садах отопление отключили, поскольку и персонал, и дети сейчас находятся на карантине.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в город придет серьезное похолодание, а температура воздуха ночью опустится до девяти градусов мороза. С пятницы начнется постепенное потепление.

Тем временем в связи с карантином в Харькове ужесточается контроль за его соблюдением. На улицы городов региона выйдут полторы тысячи правоохранителей, которые будут патрулировать парки, площади и места скопления людей на предмет нарушения. Сначала будут профилактические беседы, но затем последуют штрафы, размеры которых – от 17 до 34 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что на Харьковщине 17 больниц будут принимать больных с коронавирусом: семь в Харькове и 10 – по области. Они обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких для спасения пациентов с осложнениями.

Напомним, харьковчанам изменят порядок выплаты пособия.

Как сообщала Politeka, в Харькове у спасателей переполох из-за детей.

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