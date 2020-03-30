Карантин в связи с эпидемией коронавируса внес свои коррективы и в работу служб занятости

До карантина безработные получали пособие через неделю после регистрации в службе занятости, однако теперь им будут выдавать ее в первый же день.

Соответствующее решение было принято в воскресенье, 29 марта, на заседании Кабинета министров Украины, передает KHARKIV Today.

Таким образом, в период карантина статус безработным в службах занятости будут давать сразу после подачи соответствующего заявления, а пособие назначаться с первого дня после регистрации.

Теперь человеку, который остался без работы, не нужно будет без крайней необходимости в течение недели ходить на собеседование с работодателями: сотрудники службы сами будут подбирать варианты трудоустройства.

Зарегистрированные безработные имеют право не посещать службу занятости в течение 30 и более календарных дней, а с ее сотрудниками могут общаться дистанционно с помощью электронной почты или по телефону.

Как мы рассказывали ранее, харьковчане обратились к властям города с просьбой построить спецклинику для лечения больных коронавирусом.

Соответствующая петиция появилась на сайте Харьковского городского совета. Ее автор – некий Сергей Игоревич.

Он предложил свой путь победы над коронавирусом. Мужчина предлагает мэрии обратиться к правительству Китая с просьбой построить в Харькове больницу на тысячу коек, обеспечить ее медицинским обрудованием, работниками и лекарствами.

Чтобы ее приняли на рассмотрение в горсовете, она должна набрать не менее пяти тысяч голосов за 90 дней. Пока что за нее проголосовали всего несколько десятков человек.

Напомним, Украину охватила истерия, аптеки опустели из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, в Харькове у спасателей переполох из-за детей.

Также Politeka писала, что харьковский бизнесмен поплатился за попытку прокормить семью на карантине.