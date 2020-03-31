В сети показали, как доставляют продукты в Харькове во время карантина
Полная антисанитария произошла во время доставки куриного мяса на оптовой базе в Харькове. Фото опубликовали в сети на местном популярном телеграм-канале, сообщает Politeka.
Так, на фото видно, как целых куриц без упаковки просто складывают на грязный бетон. Инцидент произошел на оптовой базе на ул. Морозова в Харькове.
«Вот так гигиенично и аккуратно складывают курочек на грязный бетон, а потом в машину на продажу», – подписали кадр в сети.
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Также мы писали, что в Киеве разгорелся скандал из-за того, что во время доставки хлеба не соблюдались карантинные нормы. Мужчина, который поставляет хлеб в магазин, перекладывал его из автомобиля в тележку голыми руками, забыв о всех правилах карантина.
Напомним, что в Харькове разместили палатки для приема больных коронавирусом. Палатки поставили на территории 22-й больницы. Информация об этом появилась в местных СМИ и соцсетях.
В палатках врачи смогут проводить первичный осмотр пациентов с коронавирусом и принимать решения по их дальнейшей госпитализации. Всего таких 6 пунктов на Харьковщине.
В каждой палатке находится несколько раскладных кроватей с матрацами, твердотопливная печь.
По данным ДСНС, по всей Украине установили 217 таких пунктов.
В сети уже начали смеяться с подобных принятых мер в нашей стране, сравнивая с китайскими, где за неделю построили новую современную больницу со всем нужным для заболевших коронавирусом.
Напомним, неадекват в Киеве устроил шоу в супермаркете.
Как сообщала Politeka, опасное развлечение харьковских подростков попало на видео.
Также Politeka писала, что в Харькове водитель трамвая травмировал пассажиров.