В сети показали, как доставляют продукты в Харькове во время карантина

Полная антисанитария произошла во время доставки куриного мяса на оптовой базе в Харькове. Фото опубликовали в сети на местном популярном телеграм-канале, сообщает Politeka.

Так, на фото видно, как целых куриц без упаковки просто складывают на грязный бетон. Инцидент произошел на оптовой базе на ул. Морозова в Харькове.

«Вот так гигиенично и аккуратно складывают курочек на грязный бетон, а потом в машину на продажу», – подписали кадр в сети.

Также мы писали, что в Киеве разгорелся скандал из-за того, что во время доставки хлеба не соблюдались карантинные нормы. Мужчина, который поставляет хлеб в магазин, перекладывал его из автомобиля в тележку голыми руками, забыв о всех правилах карантина.

Напомним, что в Харькове разместили палатки для приема больных коронавирусом. Палатки поставили на территории 22-й больницы. Информация об этом появилась в местных СМИ и соцсетях.

В палатках врачи смогут проводить первичный осмотр пациентов с коронавирусом и принимать решения по их дальнейшей госпитализации. Всего таких 6 пунктов на Харьковщине.

В каждой палатке находится несколько раскладных кроватей с матрацами, твердотопливная печь.

По данным ДСНС, по всей Украине установили 217 таких пунктов.

В сети уже начали смеяться с подобных принятых мер в нашей стране, сравнивая с китайскими, где за неделю построили новую современную больницу со всем нужным для заболевших коронавирусом.

Напомним, неадекват в Киеве устроил шоу в супермаркете.

Как сообщала Politeka, опасное развлечение харьковских подростков попало на видео.

Также Politeka писала, что в Харькове водитель трамвая травмировал пассажиров.