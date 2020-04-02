Харьковчане с нетерпением ждут, когда метрополитен, приостановивший работу из-за карантина, снова откроется

Однако сегодня, 2 апреля, в пресс-службе коммунального предприятия заявили, что запрет на перевозку пассажиров продлен до отдельного распоряжения, передает Politeka.

Как известно, остановка метро полностью парализовала Харьков. К этому прибавилось распоряжение властей о перевозке не больше десяти пассажиров в единице общественного транспорта, из-за чего половина маршруток, а это около трех сотен автобусов, не вышли на рейсы из-за нерентабельности.

На остановках образовались огромные очереди, а люди, которым нужно было добираться на работу, срывают злость не только на других пассажирах, но и на водителях, которые не хотят быть оштрафованными на 17 - 34 тысячи гривен за нарушение правил карантина.

Так, мы рассказывали о том, что за 17 пассажиров вместо 10 водителю 296-й маршрутки в Харькове грозит существенный штраф.

Этот автобус курсирует между Пятихатками и центром Харькова. Ежедневно по маршруту ездят по 36 автобусов. В салонах висят предупреждения о лимите на перевозку, но не все люди готовы следовать им, игнорируя замечания водителя, которого обязали следить за количеством пассажиров.

«За то, что я взял, перевез, а у меня было 4 платных пассажиров и 13 бесплатных, то есть льготников, меня сейчас будут штрафовать или что-то делать», – рассказывал водитель автобуса журналистам.

Мы также писали о том, что в Харькове в троллейбусе, который курсирует по маршруту №35, водитель отказался ехать, пока из салона не выйдет «лишний пассажир», а люди, в свою очередь, нашли, кого вышвырнуть, и набросились на него с оскорблениями и угрозами. «Жертвой» оказался 81-летний старик.

В 35 троллейбусе разборки из-за «11 пассажира». Водитель отказывается ехать, пассажиры грозятся вышвырнуть лишнего. Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 24. März 2020

Напомним, в Харькове мужчина с пистолетом устроил переполох на остановке.

Как сообщала Politeka, киевлянку оштрафовали на 17 тысяч из-за нарушений правил карантина.

Также Politeka писала, что харьковчане удивили нестандартной защитой от коронавируса.