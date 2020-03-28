Первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 подтвердился в Харькове

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на заявление главы Харьковской облгосадминистрации Алексе Кучера.

По его словам, болезнь протекает в легкой форме, мужчина находится на самоизоляции.

«Круг контактных лиц известен. Эти лица находятся под наблюдением врачей, проводятся соответствующие медицинские работы. Ситуация полностью контролируемая», – заверил чиновник, добавив, что на сегодня в области якобы хватает тест-систем, выявляющих коронавирус. Целесообразность их использования в том или ином клиническом случае принимает врач.

Средства защиты, поступившие из Киева и поставленные бизнесменами, уже все переданы в больницы Харькова и области.

Что же касается заболевшего, то ему меньше 30 лет, и недавно он вернулся из Франции. Было установлено, что в инкубационный период он контактировал с 17 людьми, и сейчас все они на самоизоляции под наблюдением врачей.

Ранее мы рассказывали, что 26 марта был госпитализирован заместитель губернатора Михаил Черняк, у которого медики диагностировали воспаление легких. Тест на коронавирус пока что показал отрицательный результат.

Среди заболевших COVID-19 – заместитель председателя областного совета Владимир Скоробагач и его жена Виктория. Сначала коронавирус подтвердился в женщины, которая недавно вернулась из Франции, а позже – и у ее супруга.

По состоянию на 28 марта в Украине 311 человек, у которых подтвержден коронавирус. Восемь граждан скончались, четверо уже выписаны из больниц. Лидерство по количеству выявленных случаев держит Киев, где уже 74 заболевших. Единственной «чистой» областью пока что остается Кировоградщина.

Мы также писали, что харьковчанам показали условия в инфекционной больнице, которая примет больных коронавирусом. В палатах – старая мебель, коридоры также захламлены старыми тумбами и кроватями, а санузел вообще не выдерживает никакой критики.

Напомним, харьковчан поразила заоблачная цена на чеснок.

Как сообщала Politeka, в Харькове у спасателей переполох из-за детей.

Также Politeka писала, что харьковский бизнесмен поплатился за попытку прокормить семью на карантине.