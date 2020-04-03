Масок по две гривны ждать не стоит

С 6 апреля в Украине ужесточают правила карантина, и появляться на улице без маски будет категорически запрещено

Однако учитывая тот факт, что в аптеках и супермаркетах маски взлетели в цене в связи с повышенным спросом и паникой, не всем категориям населения они по карману, передает Politeka. Особенно сложно придется пенсионерам.

Пользователь Алена Дроздова, которой стало действительно обидно за людей пожилого возраста, не имеющих возможности купить маски, обратилась с жалобой на «горячую линию» правительства по телефону 1545 о завышенной цене на маски в аптеке оптовых цен.

Ответ, который она получила из Главного управления Госпродпотребслужбы Украины в Харьковской области, девушка назвала «смехом сквозь слезы».

В частности, в документе говорится, что «маска является медицинским изделием, которые государственному регулированию не подлежат, поэтому ее цена является свободной и формируется субъектами хозяйствования в режиме свободного ценообразования».

В публикации Алена подчеркнула, что лично у нее есть многоразовые маски.

«Было обидно за пожилых людей, которые спрашивали о наличии и цене в аптеке и не могли себе позволить купить», – пояснила она.

«Гениально!👍Зато ломбарды открываем и кредиты раздаем! Почему так? Регулирование цен государством и влияние на ценовую политику – это же первое, что должно было быть предпринято!», «Потому что государство у нас есть только на экране телевизора», «Спасибо, что написала», – отмечают под публикацией.

А тем временем граждане Вьетнама, которые сейчас живут в Харькове, пошили и бесплатно раздали всем жителям дома многоразовые маски. Об этом рассказали в группе «ХС Харьков».

Напомним, улицы Харькова моют хлоркой, горожане в недоумении.

Как сообщала Politeka, в Харькове пассажира маршрутки едва не избили из-за кашля.

Также Politeka писала, что харьковчане удивили нестандартной защитой от коронавируса.